Ayuntamiento Cáceres aumenta hasta 45.000 euros su aportación para perrera municipal

Ep

El consistorio aporta la cantidad de 45.000 euros para el año que viene, 5.000 euros más que en 2021. La idea es que en los presupuestos municipales de 2022 se consigne una cantidad mayor, que irá creciendo de forma paulatina para atender a los animales de la mejor forma.



El alcalde, Luis Salaya, y Laura Varaldi y Maxi Santella, presidenta y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación 'Proyecto Animalista por la Vida' han firmado el convenio de colaboración para hacerse cargo de la perrera. Salaya les ha agradecido el compromiso y el trabajo para cuidar a los animales y garantizarles un bienestar durante su estancia en estas instalaciones municipales.



Según los datos facilitados por la asociación, en estos momentos, en el refugio San Jorge están acogidos cerca de 90 perros y 110 gatos. Solo en la última semana, se han tenido que hacer cargo de once galgos abandonados. "Nos hemos visto saturados y nos ha superado la situación", ha dicho Varaldi, que ha explicado que el tradicional abandono de los galgos en el mes de febrero "se ha adelantado mucho este año".



La asociación cuenta con poco más de seis voluntarios que ayudan de forma asidua en las labores de la perrera, aunque hay mucha gente que va a pasear a los animales todos los días, con lo que la ciudadanía también aporta su granito de arena.



El objetivo de la ong es que los animales estén atendidos lo mejor posible por su propio bienestar y también por una cuestión de salud pública, según ha explicado Salaya, ya que con el trabajo de la perrera se evita que haya animales enfermos por la ciudad que puedan condicionar las condiciones sanitarias de la población.



Laura Varaldi ha agradecido a Luis Salaya "su buena disposición, siempre", y ha valordo también "el aumento del presupuesto" asignado en el convenio. "Estamos encantados de trabajar codo con codo con este ayuntamiento", ha añadido.



El regidor ha hecho un llamamiento para que no se produzcan abandonos de animales en Navidad, una fecha "especialmente dura", y ha apelado a la "responsabilidad" a la hora de hacerse con una mascota, al tiempo que ha recomendado que se acuda al refugio de animales "donde van a asesorar respecto a qué animal convivirá mejor con cada persona o sobre si debemos o no tener una mascota, y si es que sí, hay que acudir siempre a la adopción y no a la compra", ha dicho en declaraciones a los medios tras la firma del convenios.



Asimismo, Salaya ha recordado que recientemente también se también hace unos días el ayuntamiento ha aprobado la adjudicación del Diseño y Elaboración de un Plan de Gestión Integral de Colonias Felinas en la capital cacereña a la asociación Zoonia, por un importe de 14.833 euros y un plazo de ejecución máximo de diez meses.



En este caso, se trata de establecer los protocolos de actuación y coordinar a todos los agentes implicados, tanto el propio ayuntamiento, veterinarios y las asociaciones y personas que ya están trabajando en el control de las colonias felinas de la ciudad. Se estima que hay más de un millar de gatos silvestres en el municipio.