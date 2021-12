La hostelería de Cáceres convoca huelga para Nochevieja

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han decidido convocar una huelga de protesta en Nochevieja en el sector de la hostelería de la provincia de Cáceres ante el "bloqueo" de la patronal en la negociación del convenio colectivo y su negativa a aceptar alguna subida salarial.



Además, previo a la convocatoria de huelga, los sindicatos han solicitado un acto de mediación este jueves para evitar el conflicto, pero advierten que, si la patronal sigue sin cambiar su postura, los cerca de 10.000 trabajadores y trabajadoras del sector en la provincia cacereña estarán llamados al paro entre las 18:00 horas del 31 de diciembre y las 6:00 horas del día 1 de enero.



Así se ha acordado en una asamblea que tuvo lugar este pasado lunes en Cáceres en la que se hizo palpable el descontento que origina la postura del empresariado, que "después de seis reuniones no se ha movido un ápice de su posición egoísta y no ha mostrado ninguna sensibilidad a las necesidades de sus trabajadores y trabajadoras de mejorar sus condiciones salariales y laborales", tal y como aseguran las centrales sindicales en una nota de prensa conjunta.



Y es que CCOO, UGT y CSIF consideran que "el inmovilismo de la patronal es inexplicable", sobre todo si se tiene presente que se han recuperado las cifras de clientela y de ingresos y los niveles de ocupación y actividad son ya similares a los anteriores a la pandemia.



Frente a esta recuperación de los beneficios y la subida generalizada de los precios, "la patronal pretende congelar los salarios este año y ofrece un mínimo incremento para el próximo, y siempre ligado a una subida proporcional de la jornada laboral anual", añaden.



Igualmente, no acepta la negociación de una cláusula de revisión salarial y se niega a regular la retribución de los días festivos. También rechaza la adaptación de las categorías profesionales y no admite la eliminación de la doble escala salarial existente en el sector que está discriminando a unos profesionales frente a otros.



Por ello, los sindicatos hacen un último llamamiento a la patronal para que "aproveche el acto de mediación y se siente a negociar con una actitud real de querer llegar a un acuerdo renunciando posiciones de máximos", concluyen.