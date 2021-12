Cáceres cortará las calles de las cañas de Nochebuena para garantizar la seguridad

Las calles Donoso Cortés, San Blas y Doctor Fleming en Cáceres, aparte de las que ya están peatonalizadas como la zona de los obispos o Gómez Becerra, se cortarán al tráfico rodado en Nochebuena para facilitar la seguridad de las tradicionales cañas del mediodía, que congregan cada año a cientos de personas en estas zonas de bares.



En concreto, el alcalde, Luis Salaya, y el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, han presidido este lunes la Junta Local de Seguridad para la coordinación de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad en las próximas fiestas navideñas, del 20 de diciembre al 5 de enero, tarde de la Cabalgata de Reyes.



Así pues, contando con los efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional, durante este período se realizarán 120 turnos por parte de la Policía Nacional más ocho miembros del Grupo Operativo de Respuesta, 500 turnos de guardias civiles que controlarán las entradas y salidas de la ciudad y sus pedanías y 475 turnos de policías locales, más 38 mandos y 27 responsables de grúas.



Tras la reunión, el alcalde ha agradecido la participación y la implicación de la Subdelegación del Gobierno, de la Policía Nacional y Local y de los bomberos en este órgano de cooperación y de coordinación para garantizar la seguridad de los cacereños y cacereñas.

"Ésta es la convocatoria habitual que tenemos antes de Navidad y que este año venía ya muy avanzada debido a un gran trabajo previo de coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional", ha señalado el primer edil cacereño.



CORTES DE CALLES Y CONTROLES



Por lo que respecta al tráfico rodado, están previstos cortes en las calles Donoso Cortés, Doctor Fleming y avenida de San Blas para la cita de las cañas de Nochebuena, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



En cuanto al consumo de alcohol y drogas, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía establecerán de forma coordinada controles, tal y como viene siendo habitual, y se vigilará especialmente el consumo de alcohol en la vía pública o su consumo por parte de menores. También se efectuarán controles en los establecimientos de ocio y hostelería para vigilar el cumplimento de las medidas sanitarias.



En las principales zonas de comercio, ambos cuerpos aumentarán su presencia en la Plaza Mayor y en calles aledañas, calle Pizarro y plaza de Albatros. En los centros comerciales también habrá un dispositivo especial de regulación de tráfico debido a las compras navideñas.



Por lo que respecta a la carrera San Silvestre, en este evento deportivo y familiar vigilarán el buen funcionamiento un total de once mandos y agentes apoyados por DYA y ARA.



El alcalde hecho "un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia en estas fechas en las que hay más actividad y eventos sociales. Estas fiestas vamos a tener que convivir con el virus en una situación indudablemente peor a la de semanas anteriores".



"Pediría a todo el mundo que mantenga la mascarilla siempre que no haya distancia de seguridad, en el caso específico de la San Silvestre sería conveniente que se comience la carrera con la mascarilla y se retire cuando haya más espacio entre corredores", ha dicho.



En cuanto a la Cabalgata de los Reyes Magos, la Policía Local contará con las organizaciones de voluntariado habituales para velar por el buen funcionamiento del encuentro con sus majestades. Igualmente vigilarán cada una de las carrozas para controlar que los niños y niñas no se aproximen a ellas en exceso.



En este sentido, piden responsabilidad a las personas adultas y que controlen en todo momento a los menores que acompañan. Salaya ha insistido en que "aunque estemos al aire libre, es obligatorio llevar la mascarilla si no hay distancia de seguridad".