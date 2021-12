Un cartel del artista irlandés Killian Mullarney anuncia la FIO de febrero en Monfragüe

Un cartel del artista y ornitólogo irlandés Killian Mullarney ha sido elegido para ilustrar la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se celebrará del 18 al 20 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe en formato presencial.



Además, FIO ha abierto hasta el 16 de enero el plazo de admisión de imágenes para el concurso de fotografía de naturaleza, con premios dotados con una cuantía total de 5.000 euros.



En concreto, la FIO es la decana de las ferias de naturaleza y ornitología de España (en 2022 llegará a la XVII edición) y la segunda más importante de Europa. Para esta ocasión ha elegido la obra de Mullarney, uno de los artistas de naturaleza más prestigiosos de Europa.



Este artista ha dibujado unas avefrías europeas (Vanellus vanellus) en la ilustración titulada 'Aguanieves en Extremadura', en referencia al nombre con que se conoce a este ave invernante en Extremadura, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Entre otros trabajos, Mullarney, nacido en Dublín en 1958, es el ilustrador principal de 'Collins Birds Guide: The Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe', considerada una de las grandes referencias en el mundo de la ornitología y editada en español con el título de 'Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea'.



Así pues, con la elección de unas avefrías (aguanieves) para la imagen oficial, la feria quiere poner el acento en la importancia de las aves migratorias y en la necesidad de protegerlas y conservar sus hábitats.



En este sentido, el Ejecutivo regional ha destacado que de las 385 especies de aves que pueden verse en Extremadura a lo largo del año, según los últimos censos oficiales, unas 100 son invernantes, lo que convierte a la región en un destino de referencia para el turismo ornitológico en otoño e invierno.



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA



Por otro lado, uno de los grandes atractivos de la feria organizada por la Dirección General de Turismo es el Concurso de Fotografía de Naturaleza 'Las Aves Silvestres'. Los interesados pueden presentar sus imágenes hasta las 23:59 horas del 16 de enero.



La inscripción es gratuita y se hace exclusivamente a través de la web del certamen creada para la ocasión, donde están disponibles las bases en español, inglés y francés.



La participación está abierta a todas las personas, de cualquier edad y nacionalidad, aficionadas o profesionales de la fotografía, que sean autoras de las imágenes presentadas y posean los derechos de las mismas, sin ninguna restricción de agencias o empresas.



Se establecen categorías para retratos de aves, aves en su entorno, aves en acción, visión artística de las aves y para jóvenes fotógrafos menores de 18 años, así como el galardón especial 'Fotógrafo/a extremeño/a'. El importe total de premios asciende a 5.000 euros.



El concurso de FIO ha experimentado un continuo crecimiento en los últimos años y se ha consolidado como uno de los grandes certámenes de fotografía de naturaleza en España. En 2021, el jurado recibió 5.406 imágenes desde 37 países, en una lista en la que estaban representados cinco continentes (Europa, América, Asia, África y Oceanía).



Finalmente, el ganador absoluto de 2022, elegido entre los vencedores de las distintas categorías se anunciará el 19 de febrero en la gala de entrega de premios, que tendrá lugar en FIO.