María José Pulido, nueva portavoz y concejala de Seguridad en el Ayuntamiento de Cáceres

Ep.



La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, asumirá las labores de portavoz del Gobierno local y concejala de Seguridad, con lo que será la nueva responsable de las áreas de Tráfico y Policía Local.



Pulido sustituye a Andrés Licerán, que ha presentado su renuncia a estas dos delegaciones tras la situación provocada al ser sancionado por la Policía Local por circular sin seguro obligatorio y sin pasar la ITV de su vehículo. Licerán seguirá al frente de las áreas de Fomento, Infraestructuras, Servicios Sociales y Recursos Humanos, y Pulido continuará con sus competencias actuales en Servicios Sociales, Universidad Popular, Educación, Inclusión, Empleo, Accesibilidad y Mujer.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado este jueves minutos antes de comenzar el Pleno ordinario la decisión que ha tomado en la remodelación de su Gobierno, y ha indicado que lo hace porque la "credibilidad" de Licerán "estaba gravemente tocada" tras los hechos ocurridos, y por eso lo aparta de esas funciones porque considera que, ahora mismo, "no tiene autoridad para hacerse cargo de la Policía Local".



Asimismo, ha indicado que ha tomado esa decisión por el "sentimiento de decepción en la ciudad" y por la "trascendencia" que ha generado el caso, lo cual "no esperaban", ha dicho Salaya en declaraciones a los medios, en los que ha reconocido que han pasado días "muy duros" desde el pasado lunes.



En este sentido, ha incidido en que lo que le ha pasado a Licerán no es tan grave como para exigir su dimisión porque no ha afectado a terceras personas, ya que "no ha pegado a nadie", "no ha maltratado a su pareja" y "no iba borracho", ha dicho el regidor.



No obstante, sí ha reconocido que ha sido "poco ejemplar", y que sus actos suponen "una pérdida de autoridad" de cara a la responsabilidad de Licerán frente a la Policía Local. Por ello, y tras la renuncia del propio concejal que puso su acta a disposición, Salaya ha optado por apartarlo de las delegaciones relacionadas con el ámbito en el que se han producido los hechos, pero lo mantiene en el resto de competencias.



Salaya ha subrayado que "no puede" prescindir de Licerán en su Ejecutivo porque "su labor es intachable", y ha explicado que pone a Pulido al frente de la portavocía y la Seguridad porque tiene "un expediente intachable" y le avala su "capacidad y su seriedad en la gestión".



Además, cree que con el cambio en el Gobierno se recuperará la confianza de la ciudadanía tras el asunto de Licerán que ha generado "una mala imagen" en el Gobierno local, por lo que da por zanjado el asunto, ya que no "va a participar en escarnios públicos" contra el concejal.



"Las decisiones tomadas son justas y ponderadas", ha señalado Salaya, que ha aclarado que no van a investigar cómo ha llegado toda la información sobre el caso de Licerán a los medios de comunicación ya que se trata de un asunto personal que entra dentro de la protección de datos.