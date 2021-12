El cupón de la ONCE reparte 350.000 euros en Plasencia

La ONCE ha repartido 350.000 euros en el sorteo de este miércoles, 15 de diciembre, en Plasencia al resultar premiados diez cupones del número 89.437 agraciados con el premio mayor de 35.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, Domingo García Rodríguez, vendedor discapacitado físico, ha repartido la suerte al vender los diez cupones premiados a las cinco cifras en Plasencia, concretamente en la calle Talavera y parte de Rosal de Ayala.



Domingo, que inició su actividad laboral con esta entidad en febrero de 2016, ha mostrado su satisfacción y alegría al recompensar, por primera vez con un premio mayor a sus clientes y está convencido de que ésta no será la última, según informa ONCE en una nota de prensa.