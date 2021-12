Salaya defiende al concejal Andrés Licerán y cree un "error humano" su multa de tráfico

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido a su concejal de Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Seguridad y Recursos Humanos, y portavoz del Gobierno, Andrés Licerán, que ha sido sancionado por circular sin la ITV de su vehículo y sin el seguro en vigor, lo que considera un "error humano".



De esta forma, mantiene su confianza en él porque "entiende" las explicaciones que ha dado en el sentido de que Licerán desconocía que se encontraba en esa situación debido a un cambio de residencia, en los últimos meses, que ha provocado que no le llegaran las notificaciones sobre el estado de su vehículo.



"Él ha actuado con responsabilidad y ha reconocido que es un error suyo porque no sabía que estaba en esa situación", ha explicado el regidor en declaraciones a los medios tras la visita al belén municipal ayer por la tarde.

"Creía que le estaban gastando una broma", ha señalado Salaya, que ha defendido a Licerán porque "está trabajando mucho y bien".



"Tenemos a mucha gente esperando a que nos equivoquemos y no podemos darle a nadie esa alegría", ha dicho Salaya en alusión a la posibilidad de que el portavoz dimita o de que el propio alcalde lo cese.



Así, ha argumentado que más allá de lo ocurrido, se trata de "un momento díficil" y "se ha equivocado". "Ahora tiene una buena multa que pagar y es lo que va a hacer, que es lo que haría cualquier vecino de la ciudad", ha apostillado.



No obstante, Salaya lamenta lo ocurrido porque a los concejales se les pide "un plus de ejemplaridad", pero ha insistido en que "es un error humano" que lo ha resuelto como debía hacerlo porque va a pagar la multa que se le ha impuesto.



"Ninguno estamos libres de esto y, como se define si uno cruza todos los límites o no, es en cómo actúa frente a la autoridad y cómo utiliza su poder, y en este caso ha actuado como un ciudadano más y no haciendo uso de su cargo para pretender evitarlo", ha dicho Salaya.



Sobre la petición de cese por parte de algunos grupos políticos como el PP, el regidor ha dicho que lo que tiene que hacer "es mirar sus actuaciones y valorar muy seriamente si quiere entrar en eso". "Ante situaciones similares en el pasado yo no he actuado de esa forma porque no me gusta que la política sea así ni someter a ese juicio a nadie", ha incidido.



Salaya ha vuelto a ser preguntado este martes por el asunto en la presentación de la carrera San Silvestre pero ha eludido hablar del tema: "No voy a hablar más de ese tema", concluyendo que "es un tema que vamos a alargar demasiado y ya tiene suficiente explicación por parte del concejal".