Cs Cáceres pide a Salaya que cese a Licerán, tras la denuncia de tráfico

El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres ha exigido al alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que depure responsabilidades ante un hecho "muy grave" como el protagonizado por el concejal de Tráfico y portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, que ha sido denunciado por la Policía Local por infringir la ley al ser parado en un control por circular sin seguro y sin la ITV.

Según la portavoz Cs municipal, Raquel Preciados, "si el alcalde no toma medidas", Licerán debe dimitir "por iniciativa propia", añadiendo que "sea responsable y consecuente con sus actos, y no continúe como concejal del ayuntamiento cacereño, porque ha quedado desacreditado".

Preciados ha señalado que los concejales, "al igual que exigimos a la ciudadanía que cumpla la normas, y más en una materia tan sensible como la relacionada con el tráfico, debemos ser ejemplares en el cumplimiento de las normas, algo que no ha hecho este concejal, que además ostenta dicha delegación".

Además, las explicaciones que ha dado "parecen meras excusas para tapar la gravedad de lo que ha ocurrido. "Si no tenía ni seguro ni la ITV, no debería haber cogido el vehículo, como se exige a cualquier ciudadano".

También, ha añadido que "el concejal ha demostrado no estar a la altura, ni ser consciente del cargo que ocupa al actuar de una manera irresponsable".

Y, Preciados ha subrayado que "exigimos que el alcalde depure responsabilidades, algo que no ha hecho ya que conocía la situación y no ha tomado aún ninguna medida al respecto. Si no cumple las normas, como se exige a la ciudadanía, no debe ostentar un cargo en el que hay que ser ejemplar".