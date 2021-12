Teófilo Amores cree "anécdota" la multa de tráfico a Licerán y debe seguir en sus cargos

Ep

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres y ex edil de Vox, Teófilo Amores, ha calificado de "anécdota" la multa al responsable de Seguridad en la ciudad y portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, y considera que debe seguir en todos sus cargos.

Cabe recordar que, el concejal de Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Seguridad y Recursos Humanos, y además portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha sido sancionado el pasado domingo en un control rutinario de la Policía Local por conducir su vehículo sin haber pasado la ITV y sin tener en vigor el seguro obligatorio.

Amores cree que, con este hecho, Licerán está pagando el precio de "su absoluta dedicación" a las tareas municipales y ha defendido que las cuestiones personales y la familia "deben tener prevalencia" porque a pesar de la condición de concejal, primero "somos personas y estamos integrados en una familia", ha defendido.

"Debemos anteponer lo que es primero a lo que es segundo, sin embargo él (Licerán) tiene muy en estima la encomienda de sus responsabilidades en el ayuntamiento, lo que le provoca que deje en segundo lugar cosas a las que debería prestar una atención prioritaria", ha explicado.

Así, el concejal no adscrito, que ha apoyado al Gobierno municipal en momentos decisivos como la aprobación de los presupuestos, cree que "en esta anécdota que ha ocurrido, Licerán está pagando caro el precio de su devoción absoluta a las tareas del ayuntamiento", ha incidido.

Por eso no comparte que "algunas personas" estén tratando de que el asunto "levante polvareda" ya que, según él, "no es más que una infracción de carácter administrativo, sin ninguna otra trascendencia", ya que no ha generado peligro para nadie y no ha causado daño de ningún tipo, aunque "debe pagar la infracción económica que se le imponga y punto".

"Cualquiera de nosotros puede salir mañana a la calle sin el carné de identidad o sin documentación en el bolsillo y si te para la policía y te pide que te identifiques estás cometiendo una infracción administrativa, porque es obligatorio llevar documentos de identificación encima pero, ¿eso debería generar que dimitiera o que se pidieran responsabilidades?", se ha preguntado Amores.

En este sentido, considera que el portavoz del Gobierno local debe pagar la sanción y "se acabó" porque llevar el asunto más allá "está fuera de lugar", concluyendo que "creo que Salaya hace muy bien en mantener a Licerán en el puesto que está ocupando y al que está dedicando una dedicación que, sin ninguna duda, nadie podrá negar".