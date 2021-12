El concejal de Seguridad Ciudadana de Cáceres es multado por la Policía Local

Ep./Rd.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Cáceres, Andrés Licerán, ha sido multado por la Policía Local por no tener el seguro del coche en vigor ni haber pasado la ITV de su vehículo.

Licerán, que también es responsable del cuerpo policial municipal, fue parado en un control rutinario este pasado domingo por la mañana en el entorno de la plaza de Obispo Galarza de la capital cacereña.

Los agentes le requirieron la documentación del coche y fue entonces cuando comprobaron que no tenía la documentación en regla.

El propio concejal ha admitido los hechos en un comunicado en el que reconoce que el domingo a media mañana cogió el coche después de salir a hacer deporte y la Policía Local le paró en uno de los controles rutinarios que se han intensificado en estas fechas próximas a la Navidad.

"En ese momento, y para mi sorpresa, descubrimos que no tenía el seguro ni la ITV al día, algo de lo que en ningún momento había sido consciente", ha asegurado el edil, que ha reconocido que con este hecho "no cumple con la ejemplaridad" que se le exige a un cargo público, aunque lo justifica como "un error" achacable a un cambio de residencia que le ha generado "algunos problemas con las notificaciones y demás correspondencia".

Este lunes, Licerán ha abonado el seguro y ha solicitado cita para la inspección técnica del vehículo. "Como debe ser, me toca pagar la multa y cumplir como a cualquier vecino", ha admitido el concejal.

Cabe recordar que la multa por no pasar la ITV asciende a 200 euros, y no tener el seguro en regla conlleva la prohibición de circular con el vehículo y el precinto del coche a cargo del propietario hasta que se tenga el seguro. La sanción económica oscila entre 601 y 3.000 euros, según se carezca de seguro o que haya caducado.

EL PP PIDE AL ALCALDE SU CESE COMO CONCEJAL

Ante este suceso, el PP local de Cáceres ha reclamado al alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que "cese de inmediato" al concejal de Tráfico y portavoz de su gobierno, Andrés Licerán, al haber infringido la ley al circular con su coche sin seguro y sin la ITV.

Una petición que el PP ha realizado, a través de una nota de prensa, ya que su portavoz, Rafael Mateos, ha considerado el hecho "muy grave y preocupante", pues se trata del concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana "el primero que debería dar ejemplo ante los cacereños", por lo que "saltarse las normas y las obligaciones de circulación que tiene cualquier ciudadano, no tiene justificación ninguna".

Mateos ha destacado que, con estos hechos, el concejal de Tráfico ha quedado "completamente desacreditado", a la vez, que ha lamentado las "excusas tan banales y sin sentido" que ha hecho el propio responsable de tráfico a nivel municipal.

"Mientras por un lado pide responsabilidad a los ciudadanos, él se salta la ley, y cuando le pillan da excusas poco creíbles, sin sentido y que son una tomadura de pelo para los cacereños", ha considerado el portavoz del PP local, que ve "incomprensible" que tras la denuncia de la Policía Local a Licerán por infringir las normas, no haya entregado su acta de concejal, lo que "demuestra su irresponsabilidad como cargo público".

También es "muy preocupante", a juicio de Rafael Mateos, que Salaya que según asegura, "conocía la situación, no haya tomado medidas y haya permanecido mudo ante estos hechos tan graves".

El PP local ha recordado que la ITV "es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos", y es el propio Licerán "el que debía haber estado pendiente de ello, al igual que el seguro del coche", tras lo que ha señalado que no entiende que "conociendo que no cumplía con las leyes de tráfico ¿cómo se atrevió a coger el coche e infringir las normas?", se pregunta Mateos.

"Es más, el cambio de domicilio de una persona no provoca la devolución de un seguro del coche", ha señalado el portavoz del PP local, quien ha añadido que si Licerán "no es capaz de estar pendiente y cumplir con sus obligaciones como ciudadano, demuestra que no puede estar al frente de ninguna concejalía ni ser cargo público".

Finalmente, plantea Mateos "¿con qué autoridad va a pedir ahora a los cacereños que cumplan con las normas y con la ley?".