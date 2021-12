El PP solicita inversiones para Cáceres por valor de más de 13 millones

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha comparecido este martes junto a la Portavoz del GPP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, para anunciar que los 'populares' han presentado 30 enmiendas por valor de más de 13 millones de euros a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el 2022, "ante la discriminación que vuelven a hacer a los cacereños", a su entender, Guillermo Fernández Vara y el PSOE.

Durante su intervención, el dirigente 'popular' ha afirmado que estos presupuestos "no son lo que necesitan los cacereños", porque "son la continuación del fracaso de las políticas y de la falta de compromiso de los socialistas con Cáceres".

Así, los 'populares' han destacado que los cacereños "no necesitan tantos titulares y anuncios, sino inversiones y políticas que hagan frente a los graves problemas de nuestra ciudad: falta de inversión en transporte (aeródromo, plataforma logística, autovía CC-BA, tren digno), generación de empleo, de oportunidades y conseguir que los jóvenes no se marchen de la ciudad".

Por todo ello, el PP ha solicitado que se incluyan en los PGEx en materia de desarrollo empresarial una inversión por valor de 2,3 millones de euros que contemple el desarrollo de suelo industrial, conexión ferroviaria y mejoras y reacondicionamiento del mismo.

También han solicitado una partida de 500.000 euros para el impulso definitivo de una infraestructura tan necesaria como el aeródromo de Cáceres, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

En cuanto a inversiones en barrios cacereños, Mateos ha destacado la solicitud de 1 millón de euros para el acceso al Residencial Universidad que, con la nueva ronda en funcionamiento, hay que conectarlo con el resto de la ciudad. Además, de 200.000 euros para el arreglo de la Cañada Real a su paso por El Junquillo y 300.000 euros para un programa de ayudas a diferentes barrios de Cáceres.

Respecto a sanidad y bienestar social, desde el PP se ha solicitado que se consignen 4 millones de euros para la segunda fase del Hospital Universitario, y 1 millón de euros para las mejores en el Centro de Salud Plaza de Argel. Y también, una partida para el acondicionamiento de la segunda planta de la Residencia Cervantes.

Otra de las enmiendas a destacar, son los más 2 millones de euros para el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas y aulas de educación especial para personas con TEA.

Mateos ha resaltado la importancia de que la Junta de Extremadura apueste por nuestra ciudad para albergar el Centro Regional de Innovación de Artesanía, que se igualen las inversiones en los Consorcios de la ciudad, con las que hace la Junta en el resto de consorcios de Extremadura, y no olvidar el proyecto que el PP viene demandando y reivindicando desde al año 2015, como es el de la Cueva de Maltravieso.

En definitiva, el portavoz de los Populares ha afirmado que estos presupuestos son malos para Cáceres, se vuelven a olvidar de las necesidades y demandas de los cacereños, no contemplan grandes inversiones.

"Desde el PP estamos abogando porque cese la discriminación del PSOE con Cáceres y su provincia en materia de inversiones, porque acaba descompensando el reparto de entre las dos provincias, lastrando especialmente a la de Cáceres", ha apostillado.

Y es que, a su entender, "no puede haber una Extremadura que crezca a dos velocidades distintas, por mucho que quieran Vara y los socialistas".

Por último, Rafa Mateos ha vuelto a lamentar el silencio de del equipo de gobierno socialista ante esta situación, porque Salaya prefiere ser un buen alcalde del PSOE, que ser un buen alcalde para los cacereños.

INVERSIONES SANIDAD

Por su parte, la Portavoz del GPP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha destacado que Mateos tiene un proyecto muy claro de ciudad y de las inversiones necesarias, y muestra de ello, son las enmiendas que se han presentado para la ciudad.

Así, ha lamentado que, aunque no encontremos con el mayor presupuesto de la historia de Extremadura y con el mayor volumen de fondos europeos, los socialistas se olviden de Cáceres. "Es inaceptable" para los Populares, que "no haya ni un solo euro" para la segunda fase del Hospital Universitario, y más, cuando el deterioro sanitario en la ciudad "es preocupante" y los profesionales se están marchando ante la precariedad laboral que sufren.

A este respecto, la portavoz de los populares ha destacado que Cáceres lleva mucho tiempo sufriendo un desmantelamiento de servicios sanitarios, que se está viendo agravado por la falta de anestesistas. Así, ha recordado que Extremadura es la región con la mayor lista de espera quirúrgica, y la más castigada es Cáceres, porque de media un cacereño tiene que esperar 177 días para operarse, mientras la media regional está situada en 130 días.

Ante esta situación, Cristina Teniente ha manifestado que los cacereños no se merecen un gobierno regional que les engañe más, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Muestra de ello, es que desde el año 2016 al 2019 no se cumplió con el pacto presupuestario, donde la segunda fase del Hospital Universitario tuvo siempre partidas que rondaban entre los 2 y 5 millones de euros anuales, el PSOE "incumplió y no invirtió nada".

Por todo ello, Teniente ha resaltado que las políticas del PSOE "están dejando a Cáceres fuera del desarrollo industrial y logístico, y sin servicios e infraestructuras esenciales".