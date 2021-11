AECC reivindica segundo acelerador lineal para Cáceres y un PEC TAC para diagnósticos

Ep

La AECC cacereña ha reivindicado que se instale un segundo acelerador lineal en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC) no como repuesto del que ya está en marcha, sino como una técnica más, porque se necesita otro aparato para evitar las listas de espera que ya se empiezan a ver aunque "sean pequeñas".



Así lo ha indicado el presidente provincial de la AECC, Pedro Pastor, que ha incidido en la necesidad de acceder de una forma más rápida a pruebas diagnósticas para una detección precoz de los distintos tipos de cánceres y aumentar así la posibilidad de curación.



La reivindicación del segundo acelerador lineal viene dada porque "es una especialidad con muchas técnicas" que atiende a numerosos pacientes de diversas patologías, por lo que se hace necesario este segundo aparato para atender la población de la provincia cacereña.



Además, la AECC pide que se dote al servicio de medicina nuclear de un PEC TAC, un elemento "fundamental" en el diagnóstico de oncología y otras muchas especialidades médicas.



Pastor ha recordado que Cáceres tiene una población de unas 400.000 personas en toda la provincia y hay que recorrer una gran distancia hasta Badajoz desde algunas comarcas del norte como la Sierra de Gata, o el oeste como la zona de Guadalupe, para hacerse esta prueba diagnóstica por imagen que detecta células agrupadas que tienen un alto consumo de glucosa.



"Creemos que ya es el momento de que se complemente en Cáceres este fundamental elemento de diagnóstico para la oncología", ha incidido Pastor, que por otra parte ha pedido también mayor responsabilidad y colaboración de la población en los cribados de detección precoz porque "de nada serviría todo esto sin una mayor respuesta de la población".



En este caso, el cáncer más frecuente entre la población en general es el de colon, que se podría atajar con una detección precoz a través de cribados. En las mujeres prevalece el cáncer de mama y en los hombres el de próstata, y en todos ellos es fundamental diagnosticarlos en las primeras etapas de la enfermedad.



DATOS OBSERVATORIO DEL CÁNCER



En cuanto a datos de prevalencia, incidencia y mortalidad a causa del cáncer los datos son mayores en la provincia de Cáceres que, en Badajoz, algo que puede deberse a un cuadro de edad en el que la población de Cáceres está más envejecida, ya que un 25% de la población de la provincia de Cáceres tiene más de 70 años y la frecuencia del cáncer aumenta con la edad.



Por eso, aunque en cifras globales los casos de cáncer en la provincia de Cáceres son menores debido a que tiene menos población que en Badajoz, en datos de incidencia sí están por encima.



Por ejemplo, Badajoz se encuentra aproximadamente en la media de España con 617 nuevos casos diagnosticados en un año por cada 100.000 habitantes, mientras que Cáceres se sitúa con una incidencia superior, que asciende a los 708 casos, debido principalmente al envejecimiento de la población.



El cáncer es la segunda causa de muerte, tanto en España como en Europa, solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio. En el año 2021, se estima que en España habrá más de 112.000 fallecidos a causa del cáncer, mientras que en Extremadura serán cerca de 3.000 personas las que perderán la vida por esta enfermedad, 1.124 en la provincia de Cáceres, y 1.808 en la de Badajoz.



V CONGRESO EXTREMEÑO DE PERSONAS CON CÁNCER Y FAMILIARES



Todos estos datos se han dado a conocer este miércoles en la presentación del V Congreso Extremeño de Personas Con Cáncer y Familiares que organiza la AECC y que, en esta ocasión, ahondará en la inequidad existente frente a la enfermedad. Este congreso se celebrará los días 1 y 2 de diciembre en modo presencial y online en Cáceres y se espera la participación de un centenar de personas.



Se trata de una cita que se celebra cada año en una de las dos capitales extremeñas y que el año pasado no pudo llevarse a cabo por la pandemia. El objetivo es ser un punto de encuentro para el diálogo entre personas que hayan pasado o estén pasando por un proceso oncológico, su entorno y también con los profesionales que les atienden.



La cita ha sido presentada por el presidente de la AECC en Cáceres, Pedro Pastor, y el jefe de oncología del Complejo Universitario de Cáceres, el doctor Pablo Borrega.



Pastor ha explicado que el encuentro reunirá a numerosos profesionales oncológicos para hablar de la enfermedad y de cómo ha repercutido la pandemia en los enfermos de cáncer. Profesionales en psicología hablarán de la "esclavitud del optimismo" que es "un falso mito", ha dicho Pastor, que ha incidido en que hay que evitar prácticas que no ayudan a sobrellevar la enfermedad.



También se incidirá en el retorno al mundo laboral tras superar la enfermedad donde se abordarán las dificultades que tienen que afrontar los pacientes al reincorporarse a su puesto de trabajo, y se debatirá en una mesa denominada 'Cáncer frente a frente' en la que se darán los testimonios de una paciente y de los voluntarios que ayudan a los enfermos.



La equidad en los cuidados paliativos y la necesidad de una legislación a nivel nacional será otro tema a tratar en este congreso en el que se valorará que Extremadura "es una referencia en cuidados paliativos", ha dicho Pastor, que ha recordado que la región está por encima de otras CCAA.



Por último, el congreso celebrará otra mesa para analizar la diferencia entre padecer un cáncer en el ámbito rural o en el urbano, y cómo se aborda el tratamiento según la procedencia de los pacientes.

"Pretendemos eliminar inequidades porque el cáncer es igual para todos pero no todos estamos en las mismas condiciones frente al cáncer", ha dicho el presidente de la AECC.