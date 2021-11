Presentan más de 1.500 alegaciones contra el proyecto renovable híbrido de Montánchez

Ep.

La Plataforma Cívica Sierra de Montánchez-Natura ha registrado más de 1.250 alegaciones, a las que se sumarían entre 300 y 500 de ciudadanos a través de la firma digital, contra el proyecto renovable híbrido de energía eólica y fotovoltaica en la zona, por considera que es igual de dañino que el anterior pese a la reducción de aerogeneradores.



Asimismo, consideran que los beneficios para la comarca y los vecinos que lleva aparejado el proyecto Hybrex argumentados por la promotora Reolum, entre ellos una rebaja del 30% en la factura de la luz, no son más que "mentiras".



"No tienen capacidad para proponer ningún tipo de beneficio", ha señalado uno de los miembros de la plataforma, José Miguel Senso Galán, momentos antes de entregar las últimas alegaciones presentadas este martes, fecha en el que se cierra el "escasísimo" plazo que han tenido para "defenderse" de este proyecto.



"Lo que propone la empresa, que es una consultora, es absurdo, no puede proponer ninguna rebaja. Estas propuestas, igual que las anteriores, son mentira", ha dicho Senso Galán, sobre este proyecto que consideran "muy lesivo para todos los montanchegos y ciudadanos" de la comarca.



Por ello, espera que las alegaciones lleven a "a la basura" este proyecto que es un "sinsentido", puesto que a pesar de que la promotora sostiene que "no tiene nada que ver" con el que ya fuera rechazado por un 86% de los vecinos que participaron en una consulta popular, y de que se reduce el número de aerogeneradores, los que se mantienen "no modifican el nivel de destrucción que significa para la sierra, porque tienen los mismo caminos y destruyen incluso más portalones que la anterior", ha dicho.



En el manifiesto que han leído ante los medios de comunicación, señalan que entre los principales argumentos legales esgrimidos por la Plataforma en sus alegaciones se encuentra la fragmentación de proyectos. Así, en un área "reducida" se presentan cuatro proyectos distintos de parque eólico con una potencia total de 110MW, la misma potencia que la propuesta con los proyectos de 2019.



Tampoco se ha tenido en cuenta el "efecto acumulativo y barrera" que tendrían los 36 aerogeneradores a lo largo de casi toda la extensión de la Sierra de Montánchez. En este sentido, son "muy destacables" la presencia de aves en "serio peligro de extinción" como el águila imperial, el milano real, el buitre negro o el águila perdicera.



Tampoco se ha notificado a todos los propietarios afectados, ya que la empresa promotora "únicamente" ha contactado con los propietarios de los terrenos en los que proyecta instalar los aerogeneradores. "En ningún caso ha contactado con los dueños de terrenos afectados por caminos, viales o zanjas", señalan.



Por otro lado, sostienen que la instalación de los aerogeneradores en la Sierra de Montánchez "no está justificada debido a la ausencia del recurso viento", y en este sentido aportan en las alegaciones estudios que apuntan a una "producción real de electricidad" que "podría ser hasta un 70% menor a la comprometida por la empresa".



También alegan en contra de que la empresa promotora no haya realizado un estudio de los efectos o impactos del parque eólico sobre el turismo o las viviendas. Así, apuntan que solo el aerogenerador número 5 del proyecto Montánchez I "afecta a once viviendas en la zona de Bardasquillo", pues la distancia del aerogenerador oscila entre 200 y 500 metros.



De igual forma, añaden, no se tienen en cuenta los efectos sobre el patrimonio, y "ni siquiera se menciona en los Estudios de Impacto Ambiental la carta arqueológica". Incluso se ha publicado "una noticia falsa promovida por la empresa en la que aseguraban que iban a construir una pista de parapente" en la Sierra de Montánchez cuando "el 95% de los asociados de Extremadura se opusieron al proyecto eólico".



OBRA DE INGENIERÍA



En total, la empresa promotora plantea instalar 36 aerogeneradores de 180 metros, dos subestaciones y 181,24 kilómetros de líneas eléctricas para lo que necesitan 374 apoyos.



La obra de ingeniería civil para transportar la tecnología de los aerogeneradores a las cotas más altas de la Sierra "destruiría completa o parcialmente 26 caminos, nueve fuentes y 10 portalones, recursos históricos y antropológicos muy destacados en Montánchez".



Al respecto, detallan que el molino 10 iría ubicado sobre la Fuente de Donde Nace el Agua, un lugar "fundamental" para el abastecimiento de aguas de manantial a la localidad de Montánchez y que además está a "escasos metros" de uno de los recursos más importantes y conocidos de la Sierra, como es la Ruta de los Molinos entre Arroyomolinos y Montánchez, declarada Bien de Interés Cultural.



También contienen las alegaciones un "exhaustivo" informe financiero de la empresa promotora, Instituto de Energías Renovables, que confirma que en 2020 la compañía presentaba unas "pérdidas superiores a los tres millones de euros y contaba con tan solo un empleado".