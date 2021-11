José Luis Retana descarta nombramiento de un único obispo para Plasencia y Coria-Cáceres

Ep.



El nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana Gozalo, ha descartado el nombramiento de un único titular para la diócesis que ocupa actualmente, la de Plasencia, y que abandonará en dos meses cuando tome posesión en su nuevo destino, y la de Coria-Cáceres, que lleva vacante casi dos años.



"No, por Dios", ha exclamado, para posteriormente aclarar que esta posibilidad "no está sobre la mesa", cuando ha sido preguntado este martes en una rueda de prensa en Plasencia ante la posibilidad de que su sustituto en Plasencia asuma también la vacante de la otra diócesis de la provincia de Cáceres.



Asimismo, confía en que los plazos para conocer los nombres de los dos nuevos obispos no se demoren en el tiempo, y que además así se lo pedirá Nuncio.



En su opinión, los tiempos de los nombramientos se han venido alargando, en primer lugar, porque "muchos obispos" han presentado su renuncia por edad, y también porque se produjo el cambio de Nuncio, si bien ha señalado que el actual, Bernardito Auza, está "trabajando bien" y tiene "cogida en mano la situación".



Por tanto, espera que Coria-Cáceres cuente "en breve" con un nuevo obispo, así como se ha mostrado confiado en que la de Plasencia no pase sin un nombramiento "por un tiempo tan prolongado".



SE MARCHA "CON PENA"



Sobre su marcha a Salamanca y Ciudad Rodrigo, ha señalado que en dos meses se marchará de Plasencia con "pena" por el afecto recibido en estos cuatro años y medio en el cargo, en el que reconoce que no le ha dado tiempo a lograr una estructura "más armoniosa" y una capacidad de trabajo "más unida".



"Se nos van muchas de las fuerzas en pequeñas luchas intestinas", ha señalado Retana Gozalo, en una rueda de prensa desde la que ha sido su sede los últimos cuatro años y medio, el día después de hacerse oficial su marcha como obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo.



Según ha dicho, le da "la misma pena" marcharse que le dio cuando partió de Ávila hace cuatro años y medio para recalar en Plasencia, casi la mitad de este tiempo en pandemia. "Realmente me duele salir", ha señalado debido a la "acogida" y el "afecto" que ha recibido durante este tiempo.



Una marcha con la que deja atrás "muchas cosas en marcha y abiertas". De las que más orgullo se siente, ha subrayado, es de la puesta en marcha del Centro de Orientación Familiar (COF), y el inicio del seminario en familia, porque "los sacerdotes no llueven del cielo ni se crían en los árboles".



También se ha referido al diaconado permanente y la ordenación de los primeros diáconos, así como la consecución de Las Edades del Hombre, cuyo cartel presentará antes de su marcha.



Asimismo, se ha referido a cuestiones en las que ha incidido, como son la pastoral familiar, la pastoral juvenil y la pastoral vocacional, con el seminario en familia, así como la reestructuración acometida en Navalmoral de la Mata, donde había dos parroquias y se ha unificado en un equipo, también en Trujillo, y la nueva fórmula de trabajo en común en la zona de Madrigalejo y Orellana, que cree que será cada vez más común en la Iglesia por la falta de sacerdotes.



NUEVAS UNIDADES PASTORALES



En cuanto a los proyectos que se queda sobre la mesa, ha citado uno apenas iniciado, y que continuará estos dos meses hasta su marcha, y que es la reducción de las once parroquias de la ciudad de Plasencia a cinco unidades pastorales.



Así, ha dicho que se comenzaría por la unidad compuesta por San Esteban, San Pedro y Santa Elena, porque "las otras son más fáciles", y con las que mantendrá próximamente una reunión.



NO SE SUPRIME NINGUNA DIÓCESIS



Con respecto a su nuevo destino, ha asegurado que su nombramiento al frente de ambas diócesis no supondrá en ningún caso ni la desaparición de ninguna de ellas ni siquiera su fusión, puesto que ambas mantendrán intactas todas sus estructuras y funciones, y que lo único que compartirán será el obispo.



Retana Gozalo ha reconocido que la tarea encomendada por el Papa le ha "sorprendido", y que le "duele" marcharse de Plasencia, así como que esta nueva etapa será "difícil", si bien una vez aceptada solo queda "ponerte en manos del señor".



Una función complicada porque, ha insistido, son "dos diócesis completas" con todos sus organismos, delegaciones, y separadas. A modo de ejemplo, se ha referido a su función durante la Semana Santa, cuando tendrá que organizar una misa crismal en cada una de la sedes.



Así, sobre el nombramiento de un mismo obispo para dos diócesis, como ya ocurre en Huesca y Jaca, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad especialmente para Ciudad Rodrigo, en donde, según le han preguntado los periodistas, ha suscitado alguna queja el hecho de compartir obispo con Salamanca, en alusión al alcalde y al deán de la catedral.



Retana Gozalo considera "justo" reivindicar un obispo propio, y de hecho ha reconocido que a él le gustaría como sacerdote contar con un obispo en su diócesis.



"Es justo y ellos lo han defendido, porque para ellos es importante, y me agrada porque significa que aprecian al obispo", ha señalado al respecto, pero ha remarcado que el hecho de que haya estado un administrador apostólico durante tres años es porque entiende que "se quería tomar la decisión más correcta posible", y que le consta que se ha hecho tras consultar a más de 170 "personas cualificadas de la sociedad civil".



Así, ha remarcado que "quien tienen que decidir, decide", en referencia al Papa, y que ahora, "lo importante es ir a una con el obispo", porque "el momento de la defensa ha concluido desde el momento de la elección", y tras ello "adelante, y todos juntos".



Sobre la fecha para la toma de posesión no ha podido concretarla, pero ha apuntado a principios de enero, lo que sí ha señalado es que se hará en ambas ciudades, donde posteriormente mantendrá casa abierta, una en Ciudad Rodrigo y otra en Salamanca, y donde pasará la mitad del tiempo en cada sitio.



En todo caso, ha señalado que para él las distancias no serán un "hándicap grande", tras cuatro años y medio en una diócesis como la placentina, que tiene a la localidad de Don Benito a hora y media en coche, y donde ha ido en más de 40 ocasiones en este periodo.



En cualquier caso, reconoce que no lleva "ningún plan previsto", y que antes quiere conocer la situación en la que se encuentra cada diócesis, para lo que mantendrá encuentros con los arciprestes y el colegio de consultores. Además, ha señalado que no llega solo, sino que se mantienen las estructuras actuales, como los vicarios y las delegaciones. "Tengo que ver la situación y con ellos seguir caminando", ha señalado.



Además, se ha ofrecido a una "colaboración leal" con las instituciones civiles para "servir bien" al pueblo, pues al final "los alcaldes y obispos servimos a los mismos", y en este sentido ha propuesto que llamen a los regidores municipales de Plasencia y Don Benito y que pregunten cual ha sido la relación que han mantenido en este periodo.



De hecho, ha reconocido que dos de los mensajes que más le han conmovido de los más de "400 o 500" mensajes de whatsapp que ha recibido desde que este lunes se hiciera público el nombramiento, han sido los de los alcaldes de estas dos localidades extremeñas.



ABUSOS EN LA IGLESIA



a preguntas sobre casos de abusos en la Iglesia, ha señalado que desconoce si hay casos recientes, pero sí que en los últimos tiempos "realmente" los ha habido y que se han puesto en marcha organismos importantes "para que esto no se repita".



Un aspecto, ha añadido, que se ha producido dentro de la vida de la Iglesia que ha sido "realmente doloroso", y para el que se han puesto oficinas en todas las diócesis para que "cualquiera en cualquier momento pueda denunciar" para poner "solución al asunto".