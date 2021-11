El PP critica "mal estado" de las instalaciones deportivas en Cáceres

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado el "mal estado" de las instalaciones municipales en la ciudad y el retraso de las escuelas municipales.

En concreto, en materia deportiva, el PP de Cáceres ha manifestado que la mayor parte de las pistas municipales están "dejadas, abandonadas y sufren una grave falta de mantenimiento", una crítica que la hace pública debido a las "numerosas quejas" de cacereños y de clubes que son usuarios de ellas.

El portavoz de los 'populares' ha destacado que, a día de hoy, a muchas de las pistas les faltan las redes de las porterías o están rotas las propias porterías, hay canastas que no se reponen, "suciedad", cerramientos en "muy mal estado, grietas que no se arreglan o desbroces que no se hacen o el mal estado del césped".

Muestra de ello, ha expuesto en nota de prensa el PP cacereño, son las pistas de La Madrila, Los Castellanos, el Junquillo o Montesol, entre otras.

De esta forma, el PP de Cáceres ha recordado que estas pistas deportivas dan servicio a diario tanto al deporte reglado como al no reglado, y son muchos los niños, los jóvenes y las personas que eligen el deporte como ocio o de manera profesional que se están sintiendo "olvidados por Salaya y por su equipo de gobierno, al no conservar, mejorar y apostar por el deporte en Cáceres".

A todo esto, hay que sumarle el cierre de instalaciones deportivas "sin justificación" o el retraso de la apertura de los campos de fútbol de Pinilla que ya podrían estar recepcionados de manera parcial, para que los clubes cacereños pudieran estar disfrutando, entrenando y compitiendo en ellos.

Por todo ello, el PP va a presentar una moción en el próximo pleno instando a Salaya y al PSOE a la elaboración de un Plan de Mantenimiento de instalaciones deportivas, donde se pueden evaluar las necesidades existentes y darles solución. Además, de solicitar el "efectivo cumplimiento" del mantenimiento de las pistas deportivas recogido en el contrato vigente.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Por otro lado, Rafael Mateos ha afirmado que otro "ejemplo claro de dejadez, de falta de interés y de trabajo" por el deporte en Cáceres, es el retraso que están sufriendo el inicio de las escuelas deportivas en Cáceres.

A día de hoy, las escuelas municipales "no están funcionando a pleno rendimiento" y esta situación está afectando a muchas familias y a muchos niños cacereños, que han comprobado la "despreocupación de Salaya y de la concejala de deportes con este asunto".

Por último, el portavoz de los 'populares" cacereños ha afirmado que el PSOE no puede olvidar que el deporte es "esencial" en la sociedad, no solo por sus beneficios físicos, ya que también afecta de "manera muy positiva a la salud mental y fomenta las relaciones sociales".