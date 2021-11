Ayuntamiento Cáceres saca a concurso 1ª fase proyecto reordenación de Ronda de la Pizarra

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a concurso la primera fase del proyecto de reordenación de la Ronda de la Pizarra, con un presupuesto de licitación de 240.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

En concreto, la actuación se centrará en la zona de los impares ubicada desde la avenida de Dulcinea hasta la calle Andalucía, en cuya intersección con Ronda de la Pizarra se construirá una rotonda para dar más fluidez al tráfico.



Así pues, las ofertas para ejecutar el proyecto de esta primera fase se pueden presentar hasta el día 7 de diciembre. Para la segunda fase se dispone de 600.000 euros y el proyecto está incluido en el crédito de 8 millones que ha solicitado el Consistorio para realizar inversiones en infraestructuras.



Así, esta primera fase actuará en la mejora de la accesibilidad de los acerados del barrio de Las 300 que dan a esta importante vía, donde viven muchas personas mayores que tienen que bajar a la calzada para poder transitar por ella.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha destacado que una vía tan transitada como ésta, que une barrios como Casa Plata, Nuevo Cáceres, Las 300, Veracruz y Moctezuma, "necesitaba una intervención para modernizarla, hacerla accesible y aumentar sus dotaciones de arbolado".



Cabe recordar que la Ronda de la Pizarra cuenta con tres zonas muy diferenciadas en cuanto a tipología de edificaciones, marcadas por la época de su construcción y su correspondiente urbanización, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Por un lado, está la zona de los impares ubicada desde la calle Andalucía hasta la avenida de Dulcinea, también conocida como Las 300, que cuenta con edificaciones residenciales unifamiliares pareadas datadas de 1970, tiene angostos acerados y amplios carriles, y no cumple la ordenanza municipal de accesibilidad.



Además, no posee aparcamientos y contiene una mediana pavimentada que se utiliza como aparcamiento. En cuanto a las redes, la red de abastecimiento se encuentra renovada recientemente, la red de saneamiento sigue siendo de hormigón, y el alumbrado público se encuentra en un estado adecuado.



Por otro lado, se encuentra la zona de los impares desde la avenida de la Hispanidad hasta la calle Andalucía, con edificaciones aisladas no alineadas en bloque de hasta 8 plantas, datadas de 1980. Y por último, está la zona de los pares, con grandes parcelas de equipamiento pertenecientes al polígono del Nuevo Cáceres, datado aproximadamente de 1995.



Aunque se han realizado numerosas intervenciones de conservación y mantenimiento en la zona, no se ha realizado ninguna intervención de reordenación completa en la Ronda de la Pizarra, que acogió el mercado franco de los miércoles antes de su traslado a las Vegas del Mocho.



PRIMERA FASE



Así, el presente proyecto se centra en la reordenación de la zona de los impares desde la calle Andalucía hasta la avenida de Dulcinea, que es la zona más antigua y que es la que cuenta con mayores carencias. El resto de la avenida se acometerá en una segunda fase.



La solución para la reordenación de esta fase incluye la ampliación de la acera para adecuarla a la ordenanza municipal de accesibilidad. Al ampliar la acera existente hasta los 3 metros, los dos carriles de circulación existentes se ven disminuidos de tamaño, por lo que se tendrán que ampliar estos hacía la mediana.



Para asegurar una zona de protección adecuada en la mediana para los peatones, se opta por reducir los carriles correspondientes a la fase 2 que cuenta con gran anchura.



También para un correcto funcionamiento del encuentro de las dos fases proyectadas por la pérdida de continuidad que se producen por el cambio de sección, se proyecta una glorieta en la intersección de la Ronda de la Pizarra con la calle Andalucía, que a su vez mejorará la intersección actual.



La segunda fase de la Ronda de la Pizarra, cuyo proyecto está pendiente de aprobación por el servicio de infraestructuras previo a su licitación, dispone de 600.000 euros y está incluido en el crédito que ha solicitado el Ayuntamiento de Cáceres para inversiones públicas que ayuden a la dinamización económica de la ciudad.