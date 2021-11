17 artesanos de Cáceres no instalará puestos en la Plaza Mayor y se irá a otras ciudades

Ep

Así, se lo han trasladado al Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, que ha criticado la decisión del equipo de Gobierno de trasladar el mercado navideño del Paseo de Cánovas (su ubicación tradicional) a la Plaza Mayor, porque "ha dado la espalda y no ha escuchado a la Asociación Cacereña de Artesanos, que se tendrán que ir a un mercado de otra localidad, ya que el año pasado sufrieron pérdidas al estar ubicado en la Plaza Mayor".



La portavoz municipal de Cs, Raquel Preciados, se ha reunido con dicha asociación, que le ha trasladado la "disconformidad" con la decisión tomada por el equipo de Gobierno y, sobre todo, por la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, de instalar el mercado navideño en la Plaza Mayor.



Preciados ha recordado que el año pasado el cambio de ubicación se justificó por las medidas Covid, pero este año teniendo mejores datos respecto a la pandemia y con la práctica totalidad de los cacereños vacunados, "reinciden en seguir en dicha ubicación".



Además, ha recalcado que "la justificación que han dado es que la mayoría de los mercados navideños europeos y españoles se celebran en las plazas mayores, y que el mercado navideño no deja de ser una herramienta útil como elemento dinamizador de la economía y de las actividades inscritas dentro de la Navidad".

Pero los artesanos no aceptan este cambio por varios motivos, ya que entienden que a la ciudadanía le cuesta mucho ir a la Plaza Mayor debido a su situación más periférica respecto al Paseo de Cánovas; también la falta de aparcamientos para acceder, lo que complica más la situación de quienes viven en zonas más alejadas, mientras que Cánovas es más accesible, con aparcamientos como el de Clara Campoamor, el parking y la zona azul.



Y, también, han comprobado estadísticamente que las ventas son mucho más elevadas en la zona de Cánovas respecto a la Plaza Mayor, ya que el año pasado sufrieron pérdidas y por eso apuestan por que el mercado regrese a Cánovas.



Junto con ello, los artesanos consideran que las tarifas son "abusivas y desproporcionadas" y reprochan al Ejecutivo loal que se plantee el mercado como un negocio para recaudar dinero, en lugar de una oportunidad de ayudar a un sector "en el que muchas familias siguen atrapadas en la crisis económica provocada por la pandemia, donde no son capaces de llegar a final de mes", por lo que este mercado navideño es un medio de subsistencia y una de sus principales fuentes de ingresos.



Según Preciados, la consecuencia de esta decisión es que 17 familias van a instalar sus puestos en un mercado que no es el de Cáceres, "cuando deberían estar trabajando en nuestra ciudad, y el consumo debería repercutir aquí" y, afirma que "no se ha escuchado a este colectivo, quedando fuera de ella una minoría que se posiciona cada uno con carácter más autónomo".

Para Cs, "el equipo de Gobierno va a montar un mercado navideño en un sitio en donde los artesanos son de fuera, lo que pone de manifiesto que no apuesta por un mercado inclusivo."

Asimismo, añade que "desde Ciudadanos., siempre hemos hecho una política de apoyo a pymes y autónomos como hemos demostrado solicitando el incremento y la cuantía de las ayudas, y de nuevo nos posicionamos en esa ayuda al tejido empresarial".