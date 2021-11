Mercado Medieval de Cáceres regresa con espectáculos callejeros, puestos y talleres

Ep



La celebración será del jueves 18 de noviembre al domingo 21 y contará con 150 puestos, espectáculos callejeros, recreaciones históricas, conciertos y talleres que se sucederán por las calles, plazas y rincones del casco histórico y su entorno en un recorrido circular para facilitar la asistencia.



Se trata de uno de los eventos que más público congrega en la ciudad y que ha sido adjudicado a la empresa 'Solo Artesanos-Rivendel' que cuenta con gran experiencia en organizar este tipo de citas en nuestro país y será la responsable de dos ediciones, para lo que ha pagado un canon al ayuntamiento de 60.000 euros.



La celebración, que incluye un plan de protección frente al Covid-19 y de seguridad y que no tendrá espectáculos de animales como en otras ocasiones, contará con 150 puestos que estarán abiertos desde las seis de la tarde a las doce de la noche el 18 de noviembre, mientras que los días 19 y 20 el horario será de 12,00 a 00,30 hras, y el domingo 21 de noviembre de 12,00 a 23,00 horas.



La programación ofrece actividades para todos los públicos, entre las que se incluyen recreaciones de batallas medievales a pie en la Plaza Mayor y conciertos al aire libre. Será la primera edición que no contará con animales.



Destacan también la celebración del pasacalles del Gran Dragón Bishuck que tendrá lugar el viernes y sábado a las 22,45 horas; el torneo de tiro con arco infantil que será el domingo a las 12,30 horas en la Plaza de las Piñuelas y la degustación gastronómica de las tres culturas que se celebrará ese mismo día a las 14,30 horas en la Plaza Mayor.



Cabe recordar que el ayuntamiento retrasó las obras de Gran Vía por no interferir en el desarrollo del mercado, según ha indicado el concejal de Turismo, Jorge Villar, en la presentación del evento este jueves, en la que ha destacado que la ocupación hotelera en la ciudad será máxima.



Y, Villas ha concluido que "esperamos que el Mercado Medieval de las Tres Culturas goce del éxito de las ediciones anteriores, y que todas las personas que se acerquen disfruten de un acontecimiento que se ha convertido en un referente cultural y en una de las ofertas turísticas más atractivas de nuestra ciudad".