Ayuntamiento de Cáceres y la Torre de los Púlpitos lucen banderas del Reino de Targaryen

El Ayuntamiento de Cáceres ha colocado banderas del Reino de Targaryen en los mástiles de la fachada del edificio consistorial y en la Torre de los Púlpitos en agradecimiento a la productora HBO por haber elegido la ciudad para grabar 'The House of the dragon', la precuela de 'Juego de Tronos', que se emitirá en 2022.

En concreto, el objetivo de esta acción es ofrecer una imagen efímera en la ciudad, idónea para la toma de fotos para el recuerdo de cacereños y cacereñas del rodaje de la mítica serie que concluye estos días su rodaje en la ciudad.

"Queremos agradecer a la productora y HBO haber puesto el foco sobre Cáceres y haber convertido a la ciudad en escenarios de historias y mundos imaginarios", ha declarado el alcalde, Luis Salaya, quien ha destacado la "coordinación y el buen trabajo" que se ha hecho desde producción y de todos los servicios municipales para que, "pese al despliegue enorme que conlleva el rodaje de este tipo de producciones, no haya habido grandes problemas, y hayan salido las cosas bien".

No obstante, el primer edil cacereño también ha querido "disculparse con aquellos que hayan podido tener molestias en su día a día por este rodaje". "Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible pero siempre queda algún fleco suelto", ha reconocido.

Así, durante todo este jueves, por iniciativa del Ayuntamiento, cinco banderas ondean en estas dos localizaciones como homenaje a los mundos imaginarios creados gracias al cine y como agradecimiento también por los altos beneficios generados para la ciudad con el rodaje de la nueva serie.

Beneficios que, según informa el Consistorio cacereño, van más allá de la inversión realizada por la productora y abarca al comercio y a las industrias locales, al sector de la hostelería, la restauración y los alojamientos, la generación de empleo y la promoción de la ciudad en los mercados internacionales.

Salaya ha resaltado también el papel de "los cientos de extras que han estado colaborando en el rodaje, a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y las empresas cacereñas, que han prestado servicio en este rodaje, por el gran trabajo que están haciendo".

"Es muy importante que sean tan profesionales y que se escuche fuera de nuestra ciudad que en Cáceres se trabaja bien y que hay empresas para conseguir casi todo y que pueden ser contratadas aquí", ha resaltado.

CAPITAL DE LOS SIETE REINOS

Así, a partir de la emisión de este nuevo superproyecto de HBO, la ciudad de Cáceres quedará ligada a la historia del reino de Targaryen, fundado 126 años antes de nuestra era. Su bandera, formada por un dragón tricéfalo de gules en campo de sable, ondea en Cáceres en la cima de su emblemática Torre de los Púlpitos y en la Plaza Mayor.

"Hoy se apagan los focos pero Cáceres estará ligada una vez más y para siempre a la historia de los Targaryen y quedará en nuestro recuerdo como la capital de los Siete Reinos", ha señalado el alcalde.

El reino de Targaryen gobernó casi trescientos años sobre los siete Reinos de Poniente y durante 24 horas su poder será homenajeado en Cáceres a través del símbolo de su bandera.'The house of dragon' está basada en la novela de George R.R. Martín, 'Fuego y Sangre' y se desarrolla doscientos años de los sucesos narrados en 'Juego de Tronos'.