Profesores, políticos y militares participan en Cáceres en las II Jornadas de Liderazgo

Profesores universitarios, políticos y mandos militares han asistido a las II Jornadas de Liderazgo, organizadas por el Ministerio de Defensa, la UEx y EBS (Extremadura Business School). Se celebrarán los días 3 y 4 de noviembre en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y en el antiguo cuartel Infanta Isabel, sede de la Subdelegación de Defensa.



'Liderazgo, delegación y confianza' es el título de esta cita en la que participan profesionales del mundo de las organizaciones, de la sociedad civil y del estamento militar que aportarán su experiencia sobre el mando, el poder, la autoridad, la influencia y la falta de liderazgo en el siglo XXI.



Así, a través de conferencias y mesas redondas tratarán temas como el arte de saber delegar como herramienta del líder, la esencia del liderazgo, el equipo, el emprendimiento o el perfil de líder que necesita la sociedad actual.



En el acto inaugural han participado el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el coordinador de las jornadas, el profesor de la UEx y director de EBS, Carlos Ongallo, y el sudelegado de Defensa en Cáceres, Manuel del Pozo, ya que desde 2007, las Fuerzas Armadas colaboran con la UEx de forma activa para la potenciación de habilidades y capacidades.



Ongallo ha explicado que este año las jornadas se centran en el valor de la delegación y "vamos a poner esas herramientas a disposición de empresarios, estudiantes y Fuerzas Armadas, para que sepan delegar y cuando no delegar. No todo es delegable". "La responsabilidad no se puede delegar, sí una tarea o una misión concreta, pero la responsabilidad no se delega", ha subrayado.



Por su parte, el rector ha recordado que los estudiantes se encontrarán en un futuro en puestos de gestión y estarán acompañados por personas, y "de ahí que sea buena esta formación para lograr ser un buen líder". "Una persona puede imprimir un ejemplo y un carácter en su puesto de trabajo", ha resaltado.



PROYECTO PARA TODO EL MUNDO



Finalmente, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que el liderazgo "es la cualidad de quienes tienen un proyecto donde cabe todo el mundo", y "de aquellos que le dicen a la gente lo que tienen que oír y no lo que quieren oír". En este sentido, ha instado a huir del concepto tradicional de que los líderes son aquellos que llegan más alto y valorar a quienes ponen de manifiesto que hay derechos, pero también deberes.



El jefe del Ejecutivo extremeño ha señalado que es importante hablar del liderazgo, "un concepto que tiene tantas definiciones como personas hay y estos foros son un buen sitio para hacerlo". En este contexto, ha destacado que "los líderes son aquellos que te dejan una marca y quienes dejan esa impronta son personas de las que te puedes fiar, que tienen la capacidad de convencer y que prestan un servicio a los demás".



En su intervención, ha asegurado que esta sociedad necesita buenos ejemplos de vida, de profesión y de solidaridad. "Personas que sean capaces de dar ejemplo, referentes para hacer lo que tenemos que hacer", ha concluido.