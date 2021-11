Cáceres lanza las II Rutas Innovadoras que se desarrollan este mes de noviembre

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha la segunda edición de las Rutas Guiadas Innovadoras, un proyecto que se llevó a cabo el pasado mes de junio con gran éxito de público, y que se retoma este mes de noviembre de forma coordinada con los guías turísticos de la ciudad.



Así, 'Cáceres y América' y 'Personajes Ilustres de Cáceres' son los temas centrales de la primera cita que tendrá lugar el jueves, día 4, a las 17,00 horas. Las rutas salen desde la Oficina de Turismo y no es necesaria la inscripción previa. Los grupos están limitados a 40 personas por ruta, tanto por cuestiones de seguridad sanitaria como para garantizar la calidad del producto.



El jueves, día 11 de noviembre, será el momento de la ruta por 'La Morería y la Judería Nueva' que será accesible. Este itinerario ha sido diseñado con el apoyo de asociaciones de la ciudad como Down Cáceres, Divertea, Aspace y Aspainca.



"La idea es seguir probando el producto turístico y seguir destacando que, a pesar de las dificultades de nuestra ciudad monumental en cuanto a barreras arquitectónicas, siempre hay manera de resolverlo y nuestro producto turístico es apto para todos los públicos y también para que el que tiene dificultades de distinto tipo", ha explicado el concejal de Turismo, Jorge Villar, en la presentación de las rutas este martes.



El jueves, 18 de noviembre, no habrá ruta por celebrarse en la ciudad el Mercado de las Tres Culturas, pero se retomarán el 25 de noviembre con la 'Ruta Heráldica', que tanto éxito tuvo en junio, y 'La Ruta del Arte Contemporáneo', ya que "Cáceres es una de las ciudades más vibrantes en cuanto a arte contemporáneo dentro de Europa no solo por el Museo Helga de Alvear sino también por el resto de contenedores que tenemos", ha concluido Villar.