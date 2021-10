Artesanos de Cáceres piden que emercado navideño sea en el Paseo de Cánovas

Ep

Una representación de empresarios de artesanía de Cáceres ha trasladado a la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, su petición de que el mercado navideño se mantenga en el Paseo de Cánovas, tal y como marca la nueva ordenanza aprobada en el Pleno municipal del pasado día 21, en la que se detalla que el Mercado de Navidad se ubica en el citado paseo.

"Hemos expuesto nuestra motivación y la importancia de trabajar allí y no experimentar ubicaciones alternativas, en un año en que la recuperación económica de nuestros negocios y familias es fundamental, necesaria y muy urgente", asegura el colectivo.

Además, añade que el 80% de los comerciantes "no puede permitirse el lujo de montar en una ubicación que no ha sido la adecuada para los negocios el año anterior, "porque no ha funcionado como debería".

Los artesanos han entregado un escrito en el que muestran su "total rechazo" a que el mercado se traslade definitivamente a la Plaza Mayor, donde se celebró en la pasada edición debido a la situación de pandemia y para garantizar el aforo y la distancia de seguridad, ya que consideran que sus negocios se verían perjudicados.

También argumentan su temor a que se privatice la gestión del mercadillo navideño, aunque este extremo ha sido ya contestado por la concejala, que ha anunciado al colectivo que "el mercado navideño este año no saldrá a concurso", lo cual ha sido aplaudido por los artesanos, un sector que aglutina a unas 30 familias cacereñas.

Los artesanos piden también que se les tenga en cuenta en las tarifas de participación ya que, aunque no quieren generar gastos a las arcas municipales, "tampoco que el sector sea un negocio para el ayuntamiento" a través del cobro de la tasa por ocupación de la vía pública.

Tras la reunión con la concejala, se está a la espera de que se valore el emplazamiento del Paseo de Cánovas, donde se ha venido realizando este tradicional mercado.

"El ayuntamiento nos ha escuchado y nos ha transmitido que valorará todo lo expuesto", aseguran en una nota de prensa, en la que concluyen que al final de esta semana esperan contar con la respuesta de los gobernantes municipales.

Y, ha concluido que "confiamos de corazón con su apoyo y, mientras tanto, las empresas que hacemos posible este evento, seguimos buscando fórmulas y promoviendo acciones para defender nuestros negocios".