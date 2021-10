Ayuntamiento de Cáceres mantiene su negativa a subvencionar festejos taurinos en la ciudad

Ep.



El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha asegurado que el Ejecutivo cacereño seguirá sin subvencionar con dinero municipal la celebración de festejos taurinos en la plaza de toros de la ciudad.



Licerán ha recordado que se respetará el acuerdo del Pleno cuando salió adelante una moción en marzo de 2016 para que no se dieran ayudas desde el consistorio a las empresas que organizan este tipo de festejos. PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú apoyaron esa propuesta.



Ahora, la Diputación de Cáceres ha dejado abierta la posibilidad de que se puedan ofrecer ayudas al sector para que vuelvan a los toros a la ciudad, una vez se acometan las obras de reparación de la cubierta del coso cacereño, que serán financiadas por la institución provincial con una inversión de 316.000 euros a través del Plan Reactiva.



El portavoz de la diputación cacereña, Álvaro Sánchez Cotrina, dijo ayer que no descartaban apoyar iniciativas que surjan del colectivo taurino "en cualquiera de los puntos de nuestra provincia", en alusión a la plaza cacereña.



A esta propuesta, el portavoz del ayuntamiento ha contestado que "primero el paso uno y después el paso dos", es decir, que antes hay que llevar a cabo la reparación de la cubierta y la estructura del entramado de madera que "es en lo que el Ayuntamiento de Cáceres está comprometido desde el principio", ha contestado este miércoles a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.



"Agradecemos que (la Diputación de Cáceres) se haya comprometido a arreglar la plaza de toros y después ya valoraremos, pero lo que está claro es que nosotros vamos a respetar el acuerdo del Pleno municipal de Cáceres en el que se decidió que no habría subvenciones municipales para este tipo de festejos", ha zanjado.