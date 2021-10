Fanter Film Festival Cáceres organiza sesión continua de terror en el Palacio de Congresos

El Festival de Cine de Terror y Fantástico (Fanter Film Festival) de Cáceres, que normalmente se celebra en abril, se ha trasladado este año a las fechas próximas a la festividad de Halloween, y ha organizado una sesión continua de proyecciones de cuatro largometrajes para este sábado, día 30, en el Palacio de Congresos de la capital cacereña.



En concreto, la nueva ubicación también es una novedad ya que la organización, el portal de cine de terror/ficción abandomoviez.net, ha decidido trasladar las proyecciones de esta décima edición a unas instalaciones más grandes que las del Gran Teatro, lo que permite recibir más público y a la vez cumplir con las recomendaciones de distancia de seguridad. El uso de la mascarilla será obligatoria durante todos los pases y no se permite ni comer ni beber durante las proyecciones.



De este modo, después de un año sin poder celebrar el certamen debido a la pandemia, las proyecciones comenzarán a las 17:00 horas con La Noche de Halloween (1978) dirigida por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Kyes, P.J. Soles, Charles Cyphers y Kyle Richards.



La cinta, no recomendada a menores de 18 años, cuenta la historia de Michael que fue testigo del brutal asesinato que sufrió su hermana hace 15 años. Después de estar recluido durante ese mismo tiempo en un hospital para enfermos mentales, regresa al pueblo de Haddonfield para desahogar su odio y cobrar venganza.



Así, a las 19:30 horas se proyectará Host (2020), de Rob Savage, en la que seis amigos contratan a un médium para realizar una sesión de espiritismo a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus. Haley Bishop, Radina Drandova, Edward Linard, Jemma Moore, Caroline Ward y Emma Louise Webb, configuran el reparto.



El Tubo (2020), dirigida por Mathieu Turi, se podrá ver a las 21:15 horas para conocer a una joven que se queda encerrada en una serie de extraños tubos llenos de trampas mortales. Su única opción será seguir hacia delante, aunque no está claro que tan lejos puede llegar. La película está protagonizada por Gaia Weiss, Peter Franzén, Romane Libert, Frédéric Franchitti, Corneliu Dragomirescu y Eva Niewdanski.



La sesión maratoniana concluirá con la proyección de Triangle (2009), de Christopher Smith, que se podrá ver en el Palacio de Congresos a las 23:30 horas. Triangle cuenta como un grupo de amigos que está disfrutando de unas vacaciones a borde de un yate se ven sorprendidos por una fuerte tormenta. Para salvar la vida, tienen que subir a borde de un crucero que les recoge.



La película, que se proyecta en versión original subtitulada en español está protagonizada por Liam Hemsworth, Emma Lung, Melissa George, Michael Dorman, Rachael Carpani y Joshua McIvor.



BONO PARA LAS CUATRO PELÍCULAS



Además, según recuerda la organización, para acceder al festival se puede adquirir un bono que da acceso a las 4 películas que componen la edición, o bien se pueden adquirir entradas individuales en el momento de acceso a las proyecciones. Junto a las películas podrán verse los cortometrajes seleccionados que competirán por los premios valorados en 1.000 euros.



"Abandomoviez.net apuesta fuertemente por el Fanter, gracias en parte por el impresionante Staff con el que cuenta, que lucha para conseguir que acabe siendo uno de los festivales referentes del país", asegura la asociación organizadora.