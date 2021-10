El Centro Vida de Cáritas en Cáceres atiende a 70 personas sin hogar hasta septiembre

Ep.



El Centro Vida que Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres tiene en las inmediaciones de la estación de Renfe ha atendido hasta el mes de septiembre a un total de 70 personas que han pasado por sus instalaciones. El centro, que contaba con 16 plazas de acogida, ha reducido una plaza al tener que habilitar una habitación con baño propio para aislamiento en cumplimiento de los protocolos derivados de la pandemia de coronavirus.



Así, a lo largo del año 2021 (a fecha 30 de septiembre), se han atendido a 70 personas, la gran mayoría hombres (93%), de nacionalidad española (84%), principalmente procedente de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que el 16% son de nacionalidad extranjera, de los que un 14% son extracomunitarios y 2% comunitarios no españoles, y el lugar de procedencia de la mayoría es Europa, países de Latinoamérica y Marruecos.



La franja de edad de las personas que llegan a este centro para personas si hogar es de los 36 a los 65 años. Este dato revela que son las personas con mayor dificultad para conseguir un empleo, prestaciones económicas o acceder a recursos, es decir, tienen más dificultades para salir del sinhogarismo.



La mayoría de los usuario del Centro Vida posee estudios primarios (57%), aunque cabe destacar que un 11% presenta estudios superiores. En cuanto a su estado civil, el 70% son solteros o separados, con apenas vínculos familiares, situación que incrementa el sentimiento de soledad, aislamiento y desarraigo.



Un 51% sufre algún tipo de enfermedad mental, y el 42% ha sufrido o sufre algún tipo de adicción. Respecto al empleo, un 67% se encuentra en situación de desempleo, y en espera de una oportunidad para incorporarse a la vida laboral y desde ahí lograr la reinserción social.



En total, las 70 personas acogidas suponen una reducción importante respecto a otros años, ya que se paralizó la movilidad de las personas entre los distintos recursos debido a las restricciones derivadas de la pandemia. Ha sido indispensable mantener a las personas protegidas en los centros y garantizar su seguridad, por lo que los accesos de personas directamente desde situaciones de calle han exigido para su prevención, la realización de una PCR y una semana de aislamiento. Esto también ha provocado entradas de nuevas personas de manera lenta y paulatina.



Los datos se han dado a conocer este martes por parte del director de Cáritas Diocesana Coria-Cáceres, Damián Jesús Niso, y la educadora del Centro Vida, Lucía Borrella, que han explicado que la función del centro de acogida es la de tratar de ayudar a las personas de una forma integral, teniendo en cuenta sus complejidades y abarcando mucho más que el simple hecho de dar alojamiento, comida o vestido.



PISOS DE VIDA AUTÓNOMA



Precisamente para ofrecer esa atención integral y dar respuesta a las necesidades de miedo e inseguridad que presentan estas personas al salir del centro, se han habilitado en la capital cacereña tres pisos de vida autónoma, con un total de diez plazas.



Estos pisos se configuran como un recurso de carácter asistencial y de promoción de la persona. En ellos se desarrollan intervenciones de normalización e integración social "como una alternativa de vivienda, como etapa final de los procesos de cambio y mejora, que se encamina a la reincorporación social y laboral de cada persona", ha remarcado Niso.



"El centro no es un fin sino un medio para que las personas residentes en el centro tengan un espacio, donde puedan salir del centro y normalizar su vida y eso es lo que pretenden estos pisos, un paso más. Que no estén en el centro, que pasen a un piso con vida semiautónoma o autónoma, conviviendo con otras personas y que a partir de ahí, también tengan la posibilidad de integrarse de forma autónoma en total en la sociedad", ha subrayado el director de Cáritas Diocesana.



A través del Programa de Personas Sin Hogar, Cáritas pretende acoger, acompañar y apoyar a este colectivo en el acceso a sus derechos, "partiendo de las capacidades y potencialidades que poseen como personas, otorgándoles el protagonismo en sus vidas y facilitando desde el principio la participación en sus propios procesos de recuperación", ha aseverado la educadora del Centro Vida.



FLASHMOB Y CARRERA



Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ha organizado varios actos para sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación que viven estas personas. Así, el jueves, 28 de octubre, a las 12,00 horas en la Plaza Mayor de Cáceres junto a la ermita de la Paz se celebrará un acto de calle, Flashmob, que será celebrado al mismo tiempo en unas 40 ciudades españolas.



Está prevista la participación del grupo de baile de la Casa de Andalucía, y tras él, un participante del programa del Centro Vida de Cáritas, leerá el manifiesto. Además, este mismo día tendrá lugar el Círculo de Silencio en la Plaza de San Juan de Cáceres a las 20,00 horas, por el compromiso con las Personas Sin Hogar.



Ya el domingo 31 de octubre se celebrará la II Carrera por las Personas Sin Hogar, con la colaboración de pulsaciones.net, dirigida a adultos y niños. La salida será a las 10,00 horas desde el Parque del Príncipe y las inscripciones para participar están abiertas.