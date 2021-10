Miajadas, Cabezuela del Valle, San Gil y Almoharín, Premios San Pedro de Alcántara 2021

Ep

Los ayuntamientos de Miajadas, Cabezuela del Valle, San Gil y Almoharín y la empresa PHI GAIA SL, que ha levantado un hotel sostenible en la localidad de Acebo, han resultado ganadores de los V Premios San Pedro de Alcántara, que convoca la Diputación de Cáceres para reconocer la innovación en el mundo rural y poner en valor las iniciativas que se llevan a cabo en los municipios en distintos ámbitos como la igualdad, el turismo, el desarrollo económico o el embellecimiento de los pueblos.



Los galardones, dotados con un total de 20.000 euros, 4.000 para cada premiado, se han fallado este miércoles en el complejo cultural San Francisco donde también se ha dado a conocer un sexto premio que otorga de forma directa el equipo de Gobierno provincial dirigido a reconocer a los colectivos que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la provincia y que, en esta ocasión, ha recaído en el sector de la actividad cinegética.



En cuanto al Premio al Impulso de la Participación Social ha ido a parar al municipio de San Gil que ha participado con el proyecto 'San Gil, #dondehabitanlasemociones', una iniciativa que busca convertir a esta entidad local menor en una población plenamente inclusiva y accesible. Para ello se realizan actividades como el campo de voluntariado de Placeat y Primera Semana de la Discapacidad y la familia, o actividades para mantener activas a las personas mayores.



La alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, ha recordado que este premio significa mucho para esta entidad local menor, que cumple 50 años de historia, porque "todo el pueblo participa con el corazón" y se practica la inclusión "todos los días, incluso antes de que se inventara el término".



En la categoría de Premio a la Innovación Local en la Promoción del Desarrollo Económico, ha resultado ganador el Ayuntamiento de Almoharín por el proyecto 'Almoharín, un pueblo con futuro' que busca alternativas que generen empleo en la localidad y eviten la despoblación a través del aprovechamiento de los recursos de la zona, sobre todo del higo.



Para ello, se contemplan actividades como jornadas técnicas en la Feria Agroalimentaria del Higo; creación del Premio Innova Ficus, o fomento de productos locales a través de las redes sociales, entre otras, tal y como ha explicado la alcaldesa Antonia Molina que ha resaltado que "hay que luchar por mantener los pueblos vivos".



En la categoría de Premio a los Cuidados Estéticos de los pueblos que favorezcan su apreciación turística ha resultado premiado Cabezuela del Valle por su 'Conservación del Patrimonio histórico artístico', que busca mantener la estética característica de la arquitectura popular, impulsando así el turismo e invitando a los visitantes a recorrer las calles.



Para ello, se promueve la rehabilitación de viviendas típicas de la zona, con la participación de la Escuela Taller Cabezuela del Valle, "un trabajo que se hace día a día", según ha explicado la alcaldesa del municipio María Luisa Yusta, que ha recogido el premio de la mano de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín.



Por último, en la categoría de Premio a las Acciones Favorecedoras de la Igualdad y la Relevancia de la Mujer en el Medio Rural se ha premiado al Ayuntamiento de Miajadas por el proyecto 'Dejando huella', una iniciativa con diez años de antigüedad que en los que los distintos colectivos de la localidad han participado en la campaña del Día Internacional de la Mujer con actividades como concursos de fotografía, marcha popular, campaña de sensibilización, etcétera.



El alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, ha recordado que este proyecto se desarrolla en la localidad desde hace diez años con la colaboración de numerosas asociaciones locales con "mucho esfuerzo" para fomentar la igualdad.



Respecto al Premio a la Innovación en las Empresas Rurales, que ha entregado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha ido a parar a la Empresa PHI GAIA SL, ubicada en Acebo, por su proyecto de 'Centro eco turístico rural, Hotel Campus PHI', que aúna una construcción bioclimática, ciclo integral del agua, uso de energías renovables y promoción de actividades medioambientales.



El responsable de este proyecto que promueve la economía circular, Félix Balboa, ha explicado que en los años que lleva funcionando el hotel ha recibido a personas de más de 80 países que se han llevado una experiencia "especial" por poder disfrutar de esta tierra, de la que alabado su riqueza natural.



PREMIO A LA CAZA



En cuanto al premio que otorga el equipo de Gobierno para reconocer el desarrollo socioeconómico y que ha recaído en el sector cinegético, lo ha recogido el presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo.



Gallardo ha indicado que este premio reconoce la labor y contribución del sector cinegético al desarrollo económico y social de la provincia. Un sector que genera un flujo económico de 380 millones de euros en la región, que da 90.000 jornales al año, y que cuenta con más de 200 empresas cuya actividad principal es la caza.



"Pero sin duda el sector cinegético se caracteriza por ser el sector que más invierte en conservación de la naturaleza, cotos de caza que se conforman como los espacios mejor conservados de Europa, y donde, por ejemplo, se ha fraguado la recuperación del lince ibérico. El felino más amenazado del mundo no se ha recuperado en un gran parque nacional, se ha recuperado en cotos de caza, gracias al trabajo y esfuerzos de los cazadores y gestores", ha explicado.



La gala, presentada por el mago extremeño Jorge Luengo y amenizada por el grupo Berzosax, ha contado con la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, entre otras personalidades.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, que ha iniciado el turno de intervenciones, ha indicado que los premios tienen por objetivo reconocer el esfuerzo que realizan los municipios, las empresas o la sociedad en su conjunto en el medio rural cacereño para avanzar en la innovación local y, con ello, frenar la tendencia demográfica que sufren las zonas rurales.



"Hoy la diputación está más preparada que nunca porque en este año y medio de pandemia se han rediseñado las políticas y se han adaptado a las necesidades de cada municipio. Estamos en condiciones de coordinar los fondos europeos de reconstrucción y hacerlos llegar al mundo rural", ha dicho el presidente.



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha resaltado las oportunidades de desarrollo que presenta el mundo rural en la región porque "el patrimonio que no se puede comprar es el valor de Extremadura", un entorno que atrajo al emperados Carlos V, a los Reyes Católicos y ahora, ha dicho, "a mucha gente que ha descubierto una tierra donde poder vivir de otra manera".



"Confío en las oportunidades de esta tierra", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional, que ha resaltado también la "transformación" en positivo que han vivido los pueblos con la incorporación de las mujeres a la vida política y social, a la que han hecho una gran aportación.



En su discurso ha tenido un recuerdo para los más de 2.000 extremeños que han fallecido en la pandemia, muchos de los cuales "se fueron sin poder despedirse de su familia", por lo que ha pedido que "no los olvidemos porque a muchos de ellos no les tocaba irse ahora". "Tenemos que seguir cuidándonos en su memoria, para evitar que haya más muertos", ha concluido.