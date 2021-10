Diócesis Coria-Cáceres cuenta con 51 misioneros y aportó 73.000 euros al Domund en 2020

Ep.

La Diócesis de Coria-Cáceres cuenta con 51 misioneros repartidos por todos los continentes, de los que 26 son mujeres y 25 hombres. Realizan su labor principalmente en países de América (32), África (9), Europa (6), Asia (2), y Oceanía (2). Entre ellos se encuentran tres familias del Camino Neocatumenal de las parroquias de Fátima y San José.

Para que puedan seguir desarrollando su labor en las misiones, la Iglesia celebra este domingo 24, el Día del Domund, una jornada que sirvió para recaudar a lo largo del año pasado un total de 12,8 millones de euros en toda España, de los que 73.130 euros provinieron de la Diócesis Coria-Cáceres (un 4% menos que en el 2019).

Así, los voluntarios saldrán a las calles con sus huchas, pero también se pueden hacer donaciones Bizum (Código 00500), por transferencia bancaria, por teléfono, por domund.es o participando en la 2ª Carrera Virtual Solidaria.

El lema de este año es 'Cuenta lo que has visto y oído' y el objetivo implicar a la sociedad en una colaboración económica "imprescindible" para poder llevar a cabo el trabajo misionero, según ha indicado el delegado de misiones, Luis Viñas, que ha explicado que esta aportación "se ha vuelto más necesaria que nunca desde la irrupción del Covid-19". Así, con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y la promoción social que hacen los misioneros.

La jornada del Domund la ha presentado este miércoles en la capital cacereña el administrador Diocesano Diego Zambrano quien ha incidido en que "el aporte económico es necesario porque queremos ayudar a llevar a cabo tantos proyectos para el desarrollo humano y también la evangelización".

Así, cada año, desde España, unas 10.000 personas -especialmente jóvenes-, dedican el tiempo de sus vacaciones a hacer una experiencia misionera. En España en la actualidad hay 1.025 voluntarios en las delegaciones diocesanas de misiones, y en las parroquias, trabajando en la sensibilización misionera, y en el funcionamiento de la "misión de retaguardia".

Jesús Luis Viñas ha recordado que se llevarán a cabo dos vigilias de la luz, que se celebrarán en Coria el jueves 21, en la parroquia de San Ignacio a las 19,30 horas; y en Cáceres en la parroquia de Fátima.

EL TESTIMONIO EN PRIMERA PERSONA

En la presentación ha participado también la Hija de la Caridad, Sor Ángeles Ellinghaus, que actualmente ayuda a atender al comedor social de La Milagrosa en Cáceres. Estuvo nueve años en Madagascar y aprovechó su intervención para comentar algunas anécdotas de su tiempo allí, donde principalmente desempeñó labores relacionadas con la enfermería y la salud.

"No acabaría nunca de contar aquellos nueve años", ha explicado la religiosa que estuvo colaborando en la leprosería de una zona selvática que tuvo que abandonar por una alergia. Después estuvo destinada a la zona más pobre de Madagascar, Androy, un hospital sin camas donde los enfermos dormían en esteras por el suelo.

"Allí me presenté al médico y me ofrecí para ayudar como puericultora o enfermera. Me dejó actuar libremente y recorríamos poblados de leprosos para ayudarles. Una vez llegamos a un poblado donde había cuatro niños y nadie más y es que estaban atendiendo a una señora en una choza que estaba muriendo", ha relatado.

La mujer resultó ser una parturienta que estaba a punto de morir y que se salvó por los antibióticos que le suministraron. "A los 15 días volvimos y me dijeron que ahí estaba, con un niño precioso en brazos y me dijeron que yo la había salvado", ha dicho sor Ángeles.