Cáceres pide a HBO quedarse con fuente de los leones como recuerdo rodaje Juego de Tronos

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado formalmente a la productora HBO que le done la réplica de la fuente de los leones de La Alhambra de Granada que se ha construido para el rodaje de 'La Casa del Dragón'. La precuela de Juego de Tronos, que se está grabando en la capital cacereña desde el pasado día 11, ha transformado algunos espacios del casco antiguo con material de atrezzo para ambientación de la historia, como la citada fuente.



El alcalde cacereño Luis Salaya ha explicado que la idea es que la ciudad se quede con "algún elemento significativo" del rodaje pero "la cosa está muy difícil", pero "lo vamos a intentar", ha añadido.



"Estamos echándole morro porque le estamos pidiendo a la productora que nos deje un elemento central en la serie y, aunque es difícil, hay que intentarlo", ha asegurado a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita que ha realizado este martes a una empresa de investigación biotecnológica ubicada en la capital cacereña.



Salaya ha explicado que "en ningún caso" la fuente se quedaría instalada en la plaza de San Jorge, donde está colocada de forma momentánea para el rodaje, sino que se buscaría el interior del patio de un palacio o "algún lugar donde pueda visitarse pero no distorsione el valor histórico de la zona".



Así, en caso de que la fuente de los leones se quede en Cáceres se ubicará en un lugar en el que se pueda distinguir "perfectamente" que es un elemento anacrónico que no tiene nada que ver con la arquitectura de la ciudad.



DECORADOS



Cabe recordar que algunas plazas y calles de la parte antigua de la ciudad han cambiado estos días su fisionomía para adaptarla al rodaje de la precuela de Juego de Tronos, una producción que ha movilizado a unas mil personas entre actores, extras, operarios y trabajadores de la hostelería, ya que el centro de logística de la grabación se ha instalado en Cáceres.



Para ambientar la época, por ejemplo, se han tapado los canalones y cables, se ha ocultado la estatua de San Pedro de Alcántara, situada en una esquina de la concatedral de Santa María, o la estatua de San Jorge y su dragón, en la plaza de su mismo nombre, en la que se ha instalado la citada fuente de los leones.



Frente al palacio de Los Golfines de Abajo se han colocado también otros elementos con efecto de piedra que servirán como soporte para la grabación de algunas escenas de la mítica serie, que se grabará en una decena de localizaciones del casco histórico de Cáceres y también en Trujillo.



Cabe recorcar que Juego de Tronos concluyó la emisión de su octava temporada en mayo de 2019, y es la segunda vez que elige Cáceres como escenario natural para algunas de sus escenas, donde ya se rodó parte de la séptima temporada.



Ahora, la precuela se titulará 'House of the Dragon' (La Casa del Dragón) y la historia se situará 200 años antes para conocer los inicios de la dinastía de los Targaryen y su reinado en Poniente. En concreto, abordará la historia de Viserys, un personaje que es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen.



Está previsto que la nueva serie tenga diez capítulos y que se estrene en la primavera de 2022. El rodaje comenzó a principios de 2021 en los estudios Leavesden, ubicados en la ciudad británica de Watford.