El PP mantiene el "no" a la mina si el nuevo proyecto perjudica a Cáceres

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que su grupo municipal mantiene el "no" a la mina de litio en el paraje de Valdeflores si el nuevo proyecto presentado por los promotores, que ahora apuestan por una mina subterránea, es perjudicial para Cáceres y los cacereños, pero añade que se pronunciarán sobre esta nueva propuesta cuando conozcan todos los detalles.



Mateos ha defendido que para poder pronunciarse al respecto hay que conocer ese nuevo proyecto que la empresa ha puesto encima de la mesa y que el PP, a día de hoy, no conoce porque, según ha dicho, "no ha habido ninguna comunicación con los promotores", por lo que los 'populares' esperarán a que se registre en el ayuntamiento para pronunciarse sobre la nueva opción de mina subterránea.



Por ello considera "temerario" manifestarse sobre un proyecto empresarial sin conocerlo o "con argumentos tan peregrinos como que el Plan General Municipal no lo permite, porque es un documento vivo y se modifica", ha asegurado en una rueda de prensa este lunes a preguntas de los medios sobre este asunto.



Respecto a la solicitud que se está tramitando en la Junta de Extremadura para declarar ese entorno como 'Paisaje protegido' y aumentar la protección medioambiental, el portavoz 'popular' ha recordado que ese expediente para proteger la Sierra de la Mosca cacereña "deja fuera la zona de la mina".



"El único documento técnico que impide que se instale una mina en la ciudad de Cáceres es el Plan General Municipal, por lo tanto, vamos a analizarlo, vamos a verlo bien y para este grupo lo único que nos mueve es Cáceres y los cacereños y, si es perjudicial para Cáceres, nuestra postura va a ser inamovible y un no a ese proyecto", ha sentenciado.



En su argumentación, ha insistido en que la postura del PP en todo este asunto "ha sido muy clara de un no al proyecto de la mina porque era perjudicial para la ciudad de Cáceres y porque creíamos que no era beneficioso para la ciudad", ha dicho Mateos, que ha añadido que antes de hacer un pronunciamiento de fondo tienen que conocer qué propone ahora Infinity Lithium.



Así, ha recalcado que al PP "solo" le regirá el interés general y "si el proyecto es bueno o no para Cáceres y los cacereños". "Ése es el único objetivo que mueve al grupo municipal del PP y vamos a estar enfrente si el proyecto no es bueno para la ciudad y no vamos a participar en movimientos especulativos, pero por el bien de la ciudad de Cáceres", ha concluido.