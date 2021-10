Salaya reitera que el proyecto de la mina de litio "está completamente muerto"

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha insistido en que el proyecto de construcción de una mina a cielo abierto en el paraje de Valdeflores "está completamente muerto" pues, la sentencia que anula la resolución del Ayuntamiento de Cáceres en la que exigía a la empresa un nuevo plan de restauración de la zona, tras los primeros trabajos de investigación, no afecta al fondo del asunto, después de la última denegación de los permisos por parte de la Junta de Extremadura.

No obstante, el consistorio comprobará si están correctamente ejecutadas las actuaciones de restauración ordenadas en otro procedimiento sancionador.

Salaya ha señalado que "hay que dejar claro que el proyecto sigue completamente muerto, y la situación en ese sentido sigue igual e incluso la sentencia, en otras partes, entendemos que es negativa para los intereses de Infinity Lithium".

Cabe recordar que una sentencia del juzgado Contencioso Administrativo asegura que "no procede la aportación de un proyecto de restauración modificado", como exigía la resolución municipal, porque la Junta no puede aprobar un plan de restauración asociado a un permiso de investigación que se ha denegado.

Sobre la sentencia judicial, añade que "lo que nos dice la sentencia es que estamos exigiendo a la empresa minera que aporte un plan de restauración, y que no sería un plan de restauración como tal porque el proyecto ya se ha denegado".

Cabe recordar que el juzgado ha aceptado el recurso que presentó la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) contra la resolución del ayuntamiento que obligaba a aportar un nuevo plan de restauración para que se pudiera levantar el precinto de los sondeos y trabajos que se realizaron en la zona en 2017 y 2018, hasta que se paralizaron por orden del consistorio cacereño.

Según Salaya, "vamos a comprobar si están correctamente ejecutadas las actuaciones de restauración ordenadas en otro procedimiento sancionador que se tramita desde la Dirección General de Medio Ambiente".

Estas actuaciones tratarían de la reposición de la naturaleza en la zona y de los terrenos a los que aludía la sentencia, ha añadido Salaya, que ha recalcado que lo que expresa el juez "claramente" en esta sentencia es que "existe la posibilidad de incoar un expediente administrativo para reponer in natura de los terrenos afectados por las obras ejecutadas".

Y, Salaya ha afirmado que "esta sentencia no da nada a Infinity Lithium que no tuviese, solo señala lo que el juez considera un error administrativo y que estamos valorando si se recurrirá o no", concluyendo que "este proyecto tiene pocas salidas".