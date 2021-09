El PP en el Ayuntamiento de Cáceres recoge firmas contra la subida de impuestos

Ep.

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que se aprobó el pasado jueves en el Pleno con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores.



El Paseo de Cánovas ha sido el lugar elegido para instalar una mesa de firmas contra estas medida tributaria y también se ha habilitado la plataforma charge.org, donde ya se han adherido a la causa unos 200 cacereños desde que se anunció la puesta en marcha de esta iniciativa.



La modificación de la ordenanza ha sido aprobada de forma inicial y ahora se abre un periodo de alegaciones técnicas, de manera que cuando concluya la campaña, que durará varias semanas, se presentarán las firmas al ayuntamiento para que "Salaya recapacite, escuche a los cacereños y dé marcha atrás a la subida de impuestos".



Así lo ha indicado el portavoz 'popular', Rafael Mateos, quien ha estado junto a la concejala Elena Manzano en la mesa instalada en el centro de la ciudad para la recogida de firmas. El objetivo es que "los ciudadanos puedan mostrar su rechazo y digan alto y claro no a la subida de impuestos", ha explicado Mateos, que añade que esta medida "llega en el peor momento para los cacereños porque pagamos mucho más por los suministros como luz, agua y gas, y también se ha encarecido la propia cesta de la compra".



"Y ante eso Luis Salaya asfixia más a los cacereños y le sube los impuestos", ha zanjado el portavoz, que considera que esta subida de los tributos "es injusta y no responde al principio de capacidad económica". Además, afectará a la "inmensa mayoría" de los cacereños ya que grava la propiedad de un piso o un coche.



En declaraciones a los medios, Mateos ha criticado el apoyo que el Gobierno local ha recibido de Unidas Podemos y de Teófilo Amores para llevar a cabo esta subida impositiva, pero ha recordado que la otra mitad de la corporación no respalda la medida.



Además, ha asegurado que "es falso" que haya que subir los impuestos para aumentar los ingresos, ya que "no ha habido una caída de la recaudación municipal", porque en 2019 se recaudó más IBI que el año anterior, y en 2020 más que en 2019, según ha explicado el portavoz 'popular' en declaraciones a los medios.



"No hubo una caída de recaudación y lo que hay que hacer es gestionar bien, pero la Concejala de Economía no es capaz de gestiona su área, no es capaz de aprobar unos presupuestos en tiempo y forma y no se han concedido todavía las ayudas a pymes y autónomos, por lo que pedimos una gestión eficaz y eficiente y que deje de asfixiar a los ciudadanos de Cáceres", ha espetado Mateos.



Asimismo, ha recalcado que si el PP recupera el gobierno en 2023 se volverá a bajar el IBI y el IVTM a los niveles previos a esta subida. "Esperemos que cuando los ciudadanos nos vean a pie de calle empiecen a sumarse a la petición de rechazo a la subida de impuestos", ha concluido.