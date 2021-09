Miles de personas disfrutaron de La Noche del Patrimonio en Cáceres con aforos completos

Miles de personas disfrutaron el pasado sábado en Cáceres de La Noche del Patrimonio en la que hubo colas para entrar en los más de 30 monumentos que permanecieron abiertos hasta la medianoche, y registró aforos completos en los conciertos y actividades que tuvieron lugar en varios espacios de la ciudad monumental.



Así pues, "ha sido un éxito total", ha resaltado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, quien considera que este evento, "se va consolidando como una noche de referencia no sólo para los cacereños y cacereñas sino para mucha gente que planifica sus vacaciones o los días libres para venir a este evento desde toda la región".



Y es que, según sus palabras, "pudimos reencontrarnos en la calle con nuestros vecinos y vecinas y volver a vernos después de un año y medio muy difícil. Fue una noche muy emocionante", ha resaltado el primer edil cacereño, quien ha incidido en que muchas personas "quieren ver una perspectiva que no ven normalmente, como poder subirse a una torre de noche o ver la muralla y la totalidad de la ciudad monumental, y es algo que atrae mucho".



A su vez, el regidor municipal ha agradecido el trabajo realizado por el personal del Ayuntamiento y el voluntariado, "que han sido cruciales para poder tener abiertos tantísimos edificios", y también a la ciudadanía que ha participado, "porque todas las personas han cumplido las normas sanitarias y no ha habido problemas durante el desarrollo".



"La Noche del Patrimonio escenifica el gran compromiso del Ayuntamiento con la conservación de nuestro patrimonio, que cobra realmente sentido cuando la ciudadanía puede acercarse a conocerlo y a disfrutar de él de forma gratuita, y con la difusión y creación cultural, y este año especialmente con el apoyo al tejido cultural local", ha destacado Salaya.



La programación estuvo dividida en tres secciones: Escena Patrimonio, donde la danza y las artes escénicas contemporáneas fueron las protagonistas; Vive Patrimonio, con una gran oferta de actividades culturales y de ocio en el casco histórico; y Abierto Patrimonio, con las jornadas de puertas abiertas de más de 30 monumentos, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



LA NOCHE DEL PATRIMONIO EN CIFRAS

La noche se inició con la apertura del Ayuntamiento a la ciudadanía, con la presencia del alcalde y concejales del equipo de Gobierno, edificio que recibió 766 visitantes.



El Conjunto Patrimonial y Arqueológico de la Torre de Bujaco recibió 1.069 visitantes durante toda la jornada del sábado (619 durante el día y 450 durante la Noche del Patrimonio); el Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, 1.419 toda la jornada (609 durante el día y 810 durante la Noche); la Cisterna de San Roque, 144, el Jardín de San Roque, 140; la Fuente del Concejo, 139; la Torre del Horno, 230; y el Olivar de la Judería, 270.



El Palacio de la Isla admitió 290 visitantes; el Archivo Municipal tuvo 32 visitantes; el Palacio de las Cigüeñas, durante toda la jornada del sábado tuvo 2.575; la Torre de las Cigüeñas, 120; el Museo Árabe Yusuf al Burch, 200; el Palacio de Mayoralgo, 831; y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, 600.



En cuanto a las actividades, en el concierto de Clave y Viola de Gamba en el Palacio de la Isla hubo 41 asistentes; en el concierto de alumnos del Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' en el Palacio de Carvajal, 60; en el Microteatro en el Ateneo de Cáceres, 80; en el Microteatro en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, 120; y en Poliana Lima 'Las cosas en la distancia' en el Museo de Arte Contemporáneo Helgar de Alvear, 120.



Además, en la actuación de danza contemporánea en la Plaza de San Jorge hubo 210 asistentes sentados, y también personas de pie; y del Concierto de la Banda Municipal de Música disfrutaron 130 asistentes, detalla el Consistorio cacereño.



A estos espacios hay que unir el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Fundación Oswaldo Guayasamín; el Palacio de Carvajal; el Museo de Cáceres; el Palacio Toledo-Moctezuma-Archivo Histórico Provincial y la Fundación Mercedes Calle y Carlos Ballestero, entre otros.