La Fiscalía de Cáceres investigó en 2020 a ocho residencias de mayores por la pandemia

La Fiscalía de Cáceres abrió diligencias de investigación en 2020 a ocho residencias de mayores de la provincia por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones o abandono de cuidados durante los meses más duros de la pandemia, entre ellas El Cuartillo y La Hacienda en Cáceres, pero también en Garrovillas de Alconétar, Valencia de Alcántara o Deleitosa.



De estas diligencias, seis se archivaron por diversas causas y en las dos de la capital cacereña continúa su tramitación en los juzgados por "posibles delitos" y para dirimir las responsabilidades de la situación que se vivió con los residentes, muchos de los cuales murieron durante los meses del confinamiento.



La fiscal jefe provincial, Marta Abellán, ha dado a conocer este jueves los datos recogidos en la Memoria de 2020 del órgano judicial que ha visto cómo su actividad estuvo marcada por la situación sanitaria vivida en los centros asistenciales de mayores.



A pesar del confinamiento, los fiscales realizaron visitas virtuales a las residencias para conocer la situación e, incluso, se organizó una reunión telemática entre todos los centros de mayores de la provincia el pasado 21 de diciembre, en la que se plantearon muchas dudas sobre el proceso de vacunación que estaba a punto de iniciarse.



"Como consecuencia de la pandemia, se ha visto incrementada la actividad de la Fiscalía en relación con las residencias", ha apuntado la fiscal, que ha indicado que también hubo una denuncia en Fiscalía por una negligencia hospitalaria. Esta denuncia la interpuso precisamente una médico que consideró que su padre había fallecido porque no se le había dado la asistencia sanitaria precisa, ha precisado Abellán.



Respecto a las posibles negligencias que se podrían haber producido en las residencias de mayores al inicio de la pandemia, la fiscal jefe provincial ha recordado que no existía un protocolo de actuación frente al coronavirus y que "las cosas fueron sucediendo de una manera atropellada", por lo que para considerar negligente una acción "hay que dotarla de cierta entidad".



OTROS DATOS



Respecto al resto de procedimientos judiciales tramitados, el volumen ha caído en un 20% respecto a 2019, tanto en delitos contra la vida, como en violencia de género o los relacionados con los menores.



Así, la Fiscalía intervino en las calificaciones de cuatro casos de homicidio imprudente, dos dolosos y un asesinato, mientras que en 2019 fueron calificados 8 homicidios imprudentes, por lo que "se afianza una trayectoria a la baja en esta clase de delitos", ha indicado Abellán en la rueda de prensa de presentación de la Memoria de Fiscalía de 2020, en la que no se recoge ninguna denuncia por delito de odio.



En delitos de lesiones, los fiscales de la provincia realizaron 258 calificaciones, de las que 134 fueron de violencia de género, lo que supone el 52%. En 2019, esta cifra llegó al 71%, de lo que se deduce que en el periodo de confinamiento hubo menos denuncias en el ámbito de la violencia de género, lo cual no quiere decir que se produjeran menos casos, sino que no se denunciaron.



Cabe destacar que en 2020 no se produjo en la provincia ninguna víctima mortal por violencia de género. Durante el confinamiento se tramitaron 70 diligencias previas y 25 diligencias urgentes y en todo el año se dictaron 191 medidas de protección a la víctima. En 2019, esta cifra alcanzó las 225.



Respecto a los delitos contra la libertad sexual, se calificaron 14 casos durante todo 2020, un 44% menos que en 2019 cuya cifra llegó a 25, y "se mantiene una tendencia a la baja de los delitos de mayor gravedad", ya que de estas calificaciones, 5 fueron por violaciones, agresiones sexuales o abuso a menores con contacto carnal, frente a los 22 de 2019.



De estos delitos sexuales más graves se emitieron cinco sentencias, todas ellas condenatorias, según ha confirmado Abellán en la rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la teniente fiscal provincial y fiscal de menores, Yolanda Forte.



El tiempo medio de tramitación de sumarios en estos delitos contra la libertad sexual fue de 20 meses, ya que transcurren aproximadamente 14 meses desde que se interpone la denuncia hasta que se formula la acusación, otros 5 meses hasta que se abre juicio oral y unos diez días desde que se termina el juicio hasta que se dicta sentencia.



La Memoria de Fiscalía recoge también los casos tramitados por impago de los maridos en caso de separación, de manera que se calificaron 56 casos frente a los 84 de 2019.



En delitos contra el patrimonio, se realizaron 253 calificaciones mientras que en 2019 fueron 316, y se dictaron 224 sentencias por las 273 del año anterior, lo que supone una disminución del 18%. En cuanto a los delitos contra la Administración (prevaricación, malversación, fraude, etc), solo se calificaron 5 casos, lo que supone el 0,5% de las calificaciones fiscales.



"En definitiva, en 2020 hubo una disminución significativa y bastante relevante de los delitos que llegan a los juzgados", ha concluido Abellán, que ha insistido en que "la situación inédita vivida en las residencias de mayores con un número muy elevado de muertes", ha marcado el año judicial para los fiscales de la provincia.