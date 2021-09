Podemos critica "inacción" del Ayuntamiento Jerte y Junta ante "continuos cortes de agua"

Podemos Extremadura ha criticado este jueves la "inacción" que mantienen el Ayuntamiento de Jerte y la Junta de Extremadura ante el "desabastecimiento de agua potable" que sufre esta localidad cacereña en las últimas semanas.

Por este motivo, la portavoz de Podemos Extremadura, Mavi Mata, junto con el concejal de Unidas Por Jerte, Alberto Peralo, han acompañado este jueves a los jerteños en una concentración que han celebrado frente al ayuntamiento del municipio para pedir responsabilidades frente a los "continuos cortes de agua" que está sufriendo el pueblo desde el 14 de agosto.

Los representantes de Podemos han defendido el acceso al agua como un "derecho humano fundamental" y han considerado inadmisible la situación que se está viviendo en Jerte en los últimos meses.

Ante esta situación, la portavoz de Podemos ha avanzado que en los próximos presupuestos regionales la formación morada planteará "las inversiones necesarias para que este derecho básico se vea garantizado en Jerte" pues, "no se comprende qué está pasando con el agua en una población con un río tan cercano y una gestión directa de este servicio".

Mata ha señalado que "queremos que se investigue y pedimos transparencia por parte del ayuntamiento para saber qué está pasando, si es un problema de abastecimiento, de distribución o de la calidad del agua", reclamando "más explicaciones y transparencia en la gestión, lo primero".

A partir de ahí, "si es necesaria una inversión nosotras la plantearemos para la Junta actúe" pues, "el agua es imprescindible para una vida digna y no puede ser que en un pueblo como Jerte tenga este desabastecimiento, y máxime, en verano, cuando más turismo tiene".

Por su parte, el concejal de Unidas Por Jerte, Alberto Peralo, ha mostrado el apoyo de esta formación a la protesta de los vecinos por la falta de gestión del agua porque se vienen sufriendo cortes de agua desde el pasado 14 de agosto en un pueblo con gran actividad turística y de agricultura, según informa Podemos en nota de prensa.

"Ha habido cortes algunos días desde las 7 de la tarde que han llegado a tener una duración de más de 12 horas, lo que ha provocado el desabastecimiento de algo tan básico como es el agua", ya lamentado el concejal, añadiendo que algunos días solo han tenido agua durante cuatro horas.

Podemos Extremadura ha señalado que no solo es necesario buscar soluciones cuanto antes, sino también abrir una investigación para conocer dónde está el problema realmente, "porque agua está entrando a los depósitos pero no se sabe a dónde va a parar", ha concluido.

Desde Unidas por Jerte, también piden que se depuren responsabilidades y que, tanto el alcalde Gabriel Iglesias como la teniente de alcalde Sara Mosteiro, deberían, por respeto al pueblo, plantearse su puesto en el Ayuntamiento, ya no por su inacción en la gestión del agua, que no es poco, si no por su desidia general.