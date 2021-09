Ayuntamiento Cáceres subirá IBI e impuesto de vehículos para invertir en mejoras de ciudad

Ep.



La concejala de Economía del Ayuntamiento de Cáceres, María Ángeles Costa, ha anunciado este viernes que en 2022 se van a subir varios impuestos, como el de impuestos de bienes inmuebles (IBI) o el vehículos de tracción mecánica (IVTM), con el objetivo de recaudar 2 millones de euros para acometer mejoras de la limpieza viaria, arreglo de parques y jardines, la construcción de parkings o la ampliación del cementerio.



La subida en total supondrá que cada familia tendrá que pagar unos 30 euros más al año, unos 2,5 euros al mes, para oxigenar las arcas municipales tras las bajadas "injustificadas" que se realizaron en anteriores legislaturas y que supusieron una reducción de los ingresos municipales. La idea era aplicar esta subida en el ejercicio pasado pero la pandemia aparcó la iniciativa.



Así, el próximo 9 de septiembre la propuesta se llevará a Comisión de Economía para la aprobación inicial de las dos ordenanzas fiscales y, una vez ratificada en Pleno, se hará efectiva esta subida que, en el caso del impuesto de los coches no es lineal, sino que se han tenido en cuenta aspectos como las emisiones de gases de los vehículos.



En el caso de los turismos la tarifa pasaría de los 50 a los 54 euros anuales para los de 8 a 11,99 caballos fiscales, y de 100 a 113 euros al año para los que tengan entre 12 y 15,99, que son la mayoría de los automóviles. Esto supondría una subida de entre 4 y 13 euros anuales.



Costa ha anunciado que se mantienen las tarifas para los ciclomotores de menos de 125 centímetros cúbicos y se aumentan las bonificaciones del 50 al 75% para los automóviles vehículos mixtos de motores eléctricos que estén homologados.



Respecto al IBI, la concejala ha recordado que la vigencia de valores de edificios es de 1995, lo que supone que la mayoría de edificios de la ciudad tienen valores catastrales "muy por debajo de los que deberían tener", por lo que ha anunciado que el incremento hará que se llegue a la tarifa del 0,75% dependiendo de las zonas de la ciudad.



Costa ha puesto como ejemplo que un piso en Aldea Moret tendrá una subida en el IBI de 7,66 euros al año, es decir, unos 0,64 euros más al mes. En Mejostilla el crecimiento anual sería de 13,05 (1,09 al mes), en El Junquillo la subida sería de 13,21 euros (1,16 al mes), Montesol 29,17 euros al año, 2,43 al mes, y así hasta la subida máxima que no superará los 45 euros al año para barrios como el R-66.



BONIFICACIÓN AL COMERCIO



En la nueva ordenanza se incluirá una bonificación "provisional" del con una tarifa del 0,65 para el año 2022 para apoyar la actividad del comercio y la hostelería, aunque para ello habrá que cumplir una serie de requisitos que tendrán que justificar, como que la actividad se ejerciera antes del 15 de marzo de 2020 y que continúe ejerciéndose a 31 de diciembre de 2021, estar al corriente del pago de tributos y que estén domiciliados. En el caso de los inmuebles arrendados, Costa ha explicado que la bonificación debe repercutir en el inquilino y no en el propietario.



Como novedad, se propone que los inmuebles cuyo valor catastral sea superior a 350.000 euros y no tengan un uso residencial, tendrán un tipo impositivo del 1%, excepto la moratoria de comercio, hostelería y turismo que se aplicará una reducción del 10%.



"Pedimos a la ciudadanía cacereña un pequeño esfuerzo para que Cáceres siga creciendo y avanzando y construyamos entre todos la ciudad que todos queremos y nos merecemos", ha dicho la concejala, que ha calificado de "electoralista" la bajada que realizó el PP en anteriores legislaturas.



La responsable municipal ha reconocido que "no es una medida popular aumentar los impuestos" pero ha defendido que para acometer mejoras de servicios en la ciudad es necesario incrementar los ingresos en el ayuntamiento, y ha recordado que en el caso del IBI lo que se hace es "recuperar" la situación previa a las dos bajadas, y en el caso de los vehículos, Cáceres tiene una de las tarifas más baratas del país.