El aumento de la presencia policial en plaza de Santiago de Cáceres aminora los altercados

Ep./Rd.

El aumento de la presencia policial en la plaza de Santiago, con patrullas de la Policía Nacional y Local desde las doce del mediodía y hasta las cinco de la madrugada, ha hecho que se reduzcan los altercados que se habían producido la semana pasada entre el grupo de personas, algunas con adicciones, que se dan cita en este espacio para beber alcohol o consumir drogas.



Para analizar la situación de esta plaza y lo ocurrido en las últimas semanas, este lunes el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, se ha reunido con el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, y responsables policiales.



En concreto, García ha explicado que se ha reforzado el dispositivo policial con presencia de los agentes durante diecisiete horas al día en momentos alterno, y ha confirmado que este operativo se mantendrá en el tiempo, lo que hará que la situación de conflictividad disminuya, según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.



De hecho, en la última semana, los agentes de la policía nacional han identificado en este barrio a unas 56 personas, de ellas 6 han sido denunciadas por consumo de drogas, una por portar un arma blanca, otra por falta de respeto a la autoridad y dos por no cumplir las normas sanitarias al no llevar mascarilla.



Así pues, el subdelegado del Gobierno ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía porque los datos delincuenciales en Cáceres son unos datos "muy buenos", ya que la capital cacereña es esta una de las más segura de España.

No obstante, García ha señalado que, aunque los datos de delitos en Cáceres son muy bajos, es necesario reforzar la sensación de seguridad de los ciudadanos y "eso se consigue con lo que vamos a hacer, poner más policía en la calle", ha sentenciado.



NO ESTIGMATIZAR EL BARRIO



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha incidido en que la situación "ha mejorado considerablemente desde que se produjeron las denuncias" la semana pasada, y ha defendido que estos hechos conflictivos son una "situación coyuntural" que ocurrieron durante tres días, por lo que ha abogado por huir de la estigmatización del barrio.



"Los vecinos y vecinas han hecho un buen trabajo para mejorar la convivencia y para recuperar el espacio público y se sigue avanzando en este proceso. Es una plaza estupenda, en un entorno familiar en el que generalmente no hay graves problemas de convivencia", ha subrayado Salaya en la rueda de prensa posterior a la reunión.



No obstante, ha reconocido que en "ocasiones puntuales" se originan altercados entre personas con adicciones y problemas sociales, por lo que entiende "el hartazgo de los vecinos y compartimos la voluntad por solucionar la situación".



Entre las medidas elaboradas para mejorar el barrio, ha recordado que está en proceso la remodelación integral que se realizará en la plaza, con la que se dará respuesta a una demanda vecinal histórica y se recuperarán zonas y espacios para el disfrute. El proceso de participación para aportar ideas comenzará en septiembre y la obra será financiada con fondos europeos a través de un proyecto Edusi de la Diputación de Cáceres.



Según Salaya, otra de las causas que puede estar contribuyendo a los altercados de convivencia es el problema de la existencia de viviendas e infraviviendas vacías en la ciudad monumental que provocan casos de ocupación o alquileres de casas en malas condiciones. "Es necesario trabajar en el medio y largo plazo en ayudas de rehabilitación y en garantizar el acceso a la vivienda que permitan mantener a los vecinos y vecinas en la zona y recuperar espacios de la ciudad monumental", ha subrayado.



También se actúa desde los servicios sociales a través del IMAS para cubrir las necesidades de estas personas que se encuentran en situación de riesgo. Algunas tienen enfermedades, adicciones graves y "tenemos que intentar ayudarles y mejorar su situación en todo lo posible, no solo por evitar los problemas de convivencia sino por pura humanidad", ha dicho el alcalde.



Al encuentro celebrado en la Subdelegación del Gobierno también ha asistido el concejal de Seguridad, Andrés Licerán; el jefe accidental de la Comisaría Provincial de Cáceres, el inspector jefe José Antonio García Romo; el inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Víctor Manuel Manzano, y Ramón Guerrero por parte de Policía Local, así como representantes vecinales de la Ciudad Monumental.