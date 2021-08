Plan Sostenibilidad Turística Destino La Vera-Valle del Jerte es una oportunidad de futuro

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha reafirmado este viernes que el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino La Vera-Valle del Jerte supone una de las "oportunidades más importantes de futuro" que tienen en estos momentos estas dos comarcas de la provincia, un plan que "emana de los territorios, no de los despachos".



De esta forma se ha pronunciado Carlos Carlos este viernes en Jarandilla de la Vera, donde ha presentado este plan a alcaldes, miembros de grupos de acción local, de mancomunidades y de asociaciones de la zona.



Así pues, en su intervención, el presidente de la Diputación de Cáceres ha destacado que "la presentación conjunta de los dos territorios nos ha permitido presentar un Plan de gran calidad", que este viernes se ha dado a conocer a los sectores de ambas comarcas antes de su presentación oficial con las tres administraciones implicadas, que son el Gobierno Central, Junta de Extremadura y la propia Diputación de Cáceres-, que tendrá lugar en septiembre".



De este modo, Carlos Carlos ha resaltado que "el éxito del Plan dependerá en gran medida de la colaboración y cooperación", y no solo entre las administraciones implicadas, sino también "entre el sector público y privado con la implicación y el compromiso de todos los sectores".



Cabe recordar que este plan fue aprobado el pasado 28 de julio por la Conferencia Sectorial de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros para un periodo de ejecución de tres años, que va a suponer "un verdadero impulso al desarrollo" de ambas comarcas.



El proyecto será cofinanciado por el Ministerio de Industria y Comercio, que aportará 1,6 millones de euros, el 40 por ciento; la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, que aportará 1,6 millones de euros, el 40 por ciento, y la Diputación de Cáceres que aportará 800.000 euros, el 20 por ciento por ciento.



"El Plan de Sostenibilidad Turística será un importante revulsivo para el medio rural de la comarca y la provincia y un proyecto innovador para que el destino sea referente del turismo coactivo", y según ha avanzado, "más concretamente del turismo de aventura o alta intensidad, complementando con actividades de turismo gastronómico y cultural", ha apostillado.



ESTRUCTURA Y EJES DEL PLAN



Así, y según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa, el Plan de Sostenibilidad Turística La Vera cuenta con más de 40 actuaciones organizadas en cuatro ejes, que son Gobernanza y Estructura de Gestión, Planificación del Destino, Propuestas de valor Sostenible y Marketing Turístico Sostenible.



El objetivo es "dinamizar y organizar un destino con enorme potencial turístico" para lo cual se centrará en torno a elementos vertebrados y diferenciadores, que son el agua, con cascadas, marmitas de gigante, saltos de agua, rápidos, barrancos y gargantas; un mosaico de paisajes único, con alta montaña, piedemonte y valles modelados por la actividad agrícola; la figura histórica de Carlos V y productos agroalimentarios con sello de calidad DOP Cereza del Jerte y Pimentón de La Vera.



El presidente de la Diputación de Cáceres ha señalado que el objetivo es "posicionar la Vera-Valle del Jerte como un destino rural y de montaña de calidad, diverso y con actividad turística todo el año", a través de potenciar "sus singularidades para desarrollar un modelo de gestión turística sostenible en torno al turismo ecoactivo de alta intensidad y a las gargantas naturales y zonas de baño".



Además, el proyecto va a contribuir a potenciar el desarrollo turístico sostenible del destino mediante la puesta en valor del patrimonio cultural y natural y el refuerzo de la identidad de este territorio, para lo cual se impulsará la digitalización, para "convertirse en un Destino de Turismo Inteligente y de referencia del turismo ecoactivo de alta intensidad en Extremadura".



PRINCIPALES ACTUACIONES



En ese sentido, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Jarandilla de la Vera, el presidente de la Diputación de Cáceres ha destacado la importancia de la actuaciones que se han diseñado e incluido en el Plan "porque han emanado del propio territorio, han sido sus propias demandas, no han salido del despacho sino del territorio".



Entre las actuaciones propuestas más innovadoras, Carlos Carlos ha enumerado un Plan director de uso y gestión de las gargantas y zonas de baño así como un proyecto piloto para su implementación, o sistemas de movilidad sostenible a través de bicicletas eléctricas, también aparcamientos disuasorios inteligentes para la gestión sostenible del territorio, así como un estudio de la capacidad de carga y la implantación de sistemas de sensorización y control de aforo de los principales recursos turísticos.



Por otro lado, se desarrollarán actuaciones tan emblemáticas para el territorio como la Ruta y Centro Experiencial de las Cerezas, el sendero experiencial de la Ruta GR111, el Centro de Interpretación Virtual de Carlos V o la creación de un escenario de teatro al aire libre junto al Monasterio de Yuste.



Se introducirán mejoras en las oficinas de turismo de Cabezuela del Valle y Jarandilla de la Vera para que se conviertan en oficinas de Turismo 4.0.y se llevará a cabo la Implementación del Sistema de Inteligencia Turística y Smart Office.



Además, se quiere potenciar el turismo activo de alta intensidad mediante la creación de una Vía Ferrata, la creación de una infraestructura de aventura de alta intensidad la celebración de jornadas de turismo ecoactivo , de aventura y ecoturismo o la creación de un Hub de turismo eco-activo con espacio para el coworking y la innovación turística con zona de almacenaje e interactuación entre las empresas del sector en el destino.



Por otro lado, se potenciará la formación empresarial y la creación de productos turísticos prioritarios del destino así como visitas experienciales a otros destinos similares o la presentación del destino La Vera-Valle del Jerte en los mercados prioritarios y el desarrollo de famtrips y workshops con agencias de viajes especializadas que posiciones el destino en los principales canales de comercialización turística.



Finalmente, destaca además la Diputación de Cáceres que el Plan de Sostenibilidad Turística de La Vera- Valle del Jerte va a "contribuir de manera activa a impulsar un nuevo modelo turístico en el destino", de forma que promueva de forma efectiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como a uno de los mayores desafíos de la actualidad, como es frenar la despoblación y dotar de mayores oportunidades económicas a las zonas rurales.



Cabe destacar que el encuentro ha tenido lugar en el Parador de Turismo de Jarandilla de Vera, y además del presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, también han asistido el vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina; la diputada de Turismo, Patricia Valle; el diputado de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, L. Fernando García Nicolás, y el diputado de Deportes, Pablo Miguel López.