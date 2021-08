Villanueva de la Vera cuenta con un carril bici que dará seguridad a peatones y ciclistas

La locacidad cacereña de Villanueva de la Vera cuenta con un nuevo carril bici y peatonal, en dirección a Madrigal de la Vera, que dará seguridad a peatones y ciclistas que acudan a la piscina y la Cascada del Diablo, así como a los automóviles que circulan por la carretera Ex-203.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha visitado este lunes la localidad de Villanueva de la Vera, acompañado por su alcalde, Antonio Caperote, y los diputados de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina, y de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, Fernando García Nicolás.



En su visita, Carlos Carlos ha conocido esta obra, que ha concluido en su primer tramo, y que ha sido llevada a cabo y financiada al cien por cien por la Diputación de Cáceres, a través del programa especial de cooperación para la inversión en planes de Acción Territorial 'Diputación Desarrolla'.



El segundo tramo será financiado a través del Plan Activa, también de la Diputación de Cáceres, y está en estos momentos en ejecución, por parte del propio Ayuntamiento de Villanueva de la Vera, por lo que en total, la partida destinada a la obra en ambos tramos ronda los 140.000 euros.



En concreto, las obras del primer tramo se pudieron terminar durante el estado de alarma, pero es este verano cuando "realmente se está comprobando su efectividad y disfrutando de la seguridad que aporta a los habitantes y a los visitantes durante la temporada de baño", según informa la Diputación de Cáceres, que señala que este carril facilita el acceso de peatones y ciclistas al conocido como Parque del Diablo, que se encuentra en el entorno de la piscina municipal, y a la Cascada del Diablo.



Se trata una zona de alta intensidad de circulación, "especialmente durante la temporada de baño", según ha explicado el alcalde, Antonio Caperote, quien ha explicado "al estar la piscina encajonada entre las dos laderas a veces se tienen problemas de aparcamiento", por lo que ha valorado que esta obra "ayuda a que los jóvenes, sobre todo, vengan andando o en bicicleta, por lo que nos quita prácticamente el 50 por ciento de los usuarios en coche".



Estas obras han supuesto la construcción de un carril bici y peatonal desde la salida de Villanueva de la Vera, dirección Madrigal de la Vera, un carril de hormigón pigmentado en color verde, que se ha separado de la carretera regional Ex-203, junto a la cual discurre en paralelo, por una doble barrera metálica de protección.



En total, una vez que se concluya el tramo que está en ejecución, el carril bici y peatonal tendrá una extensión aproximada de 900 metros, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.



DAR SEGURIDAD JURÍDICA EN ZONAS DE BAÑO



El presidente provincial se ha acercado también a la zona de baño para conocer su estado, trs lo que recordado el compromiso de la Diputación de Cáceres de "coordinar técnica y económicamente" las intervenciones necesarias en todas las zonas de baño del norte de la provincia, de modo que se cumpla con la normativa, "se termine con la incertidumbre que tienen cada año los alcaldes y alcaldesas de poder o no abrir, y dar la seguridad jurídica necesaria".



Carlos Carlos ha recordado que en el último pleno, la Diputación de Cáceres aprobó una partida de 500.000 euros para este año, "de modo que podamos iniciar los trabajos de acondicionamiento, tal como planteamos a la Confederación Hidrográfica del Tajo en nuestra última reunión".



Las zonas de baño, ha dicho, "son un recurso natural, económico y turístico que no podemos dejar que se venga abajo y de ahí la apuesta firme de la Diputación", aunque sí es consciente, ha añadido, de que "estos 500.000 euros no solucionan el problema de todas las zonas que lo necesitan", ya que pueden ser más de 70 piscinas, pero supone "el arranque y la muestra de que la Diputación tiene un compromiso serio para la solución de este problema".