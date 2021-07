Funcionarios de prisiones protestan en Cáceres por las "agresiones" que sufren

Ep

Los sindicatos CSIF, CCOO y ACAIP-UGT han celebrado este jueves una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para protestar por las "agresiones" y la "falta de personal" en la prisión de la capital cacereña.



Así, el delegado de CSIF en la Prisión de Cáceres, Pedro Domínguez, ha explicado que se han concentrado por las "continuas agresiones" que sufren así como por la "escasez de personal que desemboca en las propias agresiones".



Además, en declaraciones a los medios, ha apuntado que llevan "tiempo" pidiendo ser considerados agentes de la autoridad algo que "influye mucho" en las agresiones "porque no es lo mismo para un interno agredir a alguien considerado agente de la autoridad que a un funcionario de prisiones" ya que "se les salda con una sanción administrativa y de la otra manera sería penal".



Igualmente, Domínguez ha lamentado que en la prisión de Cáceres faltan "80" trabajadores así como médicos ya que en la RPT se contemplan cinco pero solo hay dos que pronto se van a jubilar y hay una interina "que de un día para otro" la podrían "perder" porque está embarazada por lo que podrían verse "sin ningún médico".



Por su parte, la delegada de CCOO de Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández, ha lamentado que "el colectivo penitenciario es el que más agresiones sufre en toda la Administración General del Estado". "El 90 por ciento de las agresiones que se registran en la Administración General del Estado son de prisiones", ha señalado.



En este sentido, ha señalado que dichas agresiones se pueden "prevenir" y, para ello, "hay que analizar los factores que las producen" que -ha detallado- son tres, "la más importante son las patologías psiquiátricas" y "no hay psiquiatras para poderlas abordar".



Otro de los factores es la "falta de personal" ya que, ha explicado, en la prisión de Cáceres "el 25 por ciento de la plantilla está jubilada"; y también está "el problema del envejecimiento" ya que en ocasiones tienen que utilizar "la fuerza física" y "no hay funcionarios para poder reducir, ahí se están produciendo las agresiones".



Por último, Fernández ha añadido que lo que exigen es "que se aplique el plan de prevención de riesgos laborales" y ha apuntado que "más adelante" seguirán haciendo protestas aunque ha recordado que llevan "mucho tiempo" con estas reivindicaciones.