Salaya resalta ante ONU el "papel crucial" de consistorios en cumplimiento Agenda 2030

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido este jueves en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas el "papel crucial" que juegan las administraciones locales para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Como presidente de la Comisión (ODS) Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias, el primer edil cacereño ha recordado durante su intervención el papel que la FEMP desempeña para impulsar la implementación de la Agenda 2030 en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, a la vez que se trabaja en la implicación de toda la sociedad para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte establecido hasta 2030.

La intervención de Salaya se ha producido, durante la celebración del segundo Examen Nacional Voluntario a España, en cuyo marco se ha presentado el Informe de Progreso 2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de junio.

Dicho informe rinde cuentas sobre los progresos alcanzados y presenta, a su vez, los compromisos de futuro articulados a través de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

En este marco de acción, ha explicado que la FEMP ha colaborado con el Gobierno de España, tanto en la elaboración del informe aprobado el 8 de junio, como de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, contribuyendo en la definición de los retos y desafíos que se tiene como sociedad y país y, sobre todo, prepararnos para el futuro que se quiere construir, especialmente ante la emergencia nacional y global causada por la pandemia Covid-19.

La pandemia ha puesto de manifiesto "la emergencia de las ciudades como referentes globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, poniendo el acento no sólo en no dejar a nadie atrás, sino en no dejar ningún territorio atrás".

Salaya ha querido remarcar en su intervención el compromiso adquirido para "fortalecer y legitimar el papel estratégico de los Gobiernos Locales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Con este fin, en octubre de 2020, se constituyó la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, que actualmente ya cuenta con 342 gobiernos locales, centrados en la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local.

El Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible se ha celebrado en la Sala Bolívar, de la Casa de América en Madrid y ha contado con la participación de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la diputada por Barcelona y presidenta de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Aina Vidal; la vicepresidenta del Consejo de Desarrollo Sostenible, Filomena Ruggiero y el alcalde de Cáceres y presidente de la Comisión ODS - Agenda 2030 de la FEMP, Luis Salaya, en representación de todos los municipios de España.