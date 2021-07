Ayuntamiento Cáceres rendirá cuentas sobre mociones de grupos y su grado de cumplimiento

Ep



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves en su sesión ordinaria de julio la creación de una herramienta virtual que contenga todas las mociones presentadas por los grupos políticos durante la presente legislatura.



La moción, presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, ha contado con el apoyo de los concejales del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, mientras que PSOE y Unidas Podemos se han abstenido, por lo que ha salido adelante con 13 votos a favor y 11 abstenciones.



La sesión plenaria de julio ha estado presidida por la primera teniente de alcalde, María José Pulido, al encontrarse el alcalde Luis Salaya participando en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebra en Madrid, y donde intervendrá esta tarde en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).



Esa herramienta virtual que se va a poner en marcha deberá incluir, entre otros campos, la fecha del Pleno en el que tuvo lugar el debate; identificación de los proponentes; enlace para su consulta y/o descarga del contenido íntegro de la moción resultante (tras la inclusión de enmiendas, en su caso); resultado de las votaciones; plazo previsto para su ejecución; concejalía responsable de su desarrollo; y fase y grado de ejecución.



El concejal Francisco Alcántara ha insistido en que el Ayuntamiento "debe ser más transparente" y dar cuenta de sus acciones porque "es insuficiente" la retransmisión en streaming de las sesiones plenarias y colgar el orden del día en la web municipal, por lo que la moción aprobada pretende fomentar la comunicación entre los vecinos y el propio Ayuntamiento.



Esta nueva herramienta tendría como objeto "alcanzar la mayor participación en los procesos decisorios y de control del Ayuntamiento, fomentando y promocionando la rendición de cuentas a través de distintos canales, conteniendo información completa y veraz". Alcántara y Díaz han presentado 14 mociones en los dos años de legislatura de las que 8 han salido adelante, pero "echan en falta" el reporte de lo que se ha llevado a cabo de esas propuestas.



"Se pretende seguir avanzando en materia de transparencia, creemos que es interesante poner a disposición de todos los vecinos de manera online un registro de todas las propuestas presentadas, su resultado y su grado de ejecución", argumentan los proponentes de la moción.



El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha señalado que la moción presentada por los concejales no adscritos evidencia que "el gobierno no cumple", haciendo alusión a unas palabras de 2016 que pronunció el actual portavoz del Ejecutivo, Andrés Licerán. Además, Mateos cree que pone en entredicho la labor de la corporación porque si no se llevan a cabo las propuestas de la oposición entonces "apaga y vámonos", ha ironizado.



La portavoz de Unidas Podemos (UP), Consuelo López, ha insistido en que el debate de las mociones "es bastante estéril a nivel ejecutivo", ya que el carácter institucional que le arroga el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no obliga a su cumplimiento, pero en aras a la transparencia y a la rendición de cuentas ante los ciudadanos la formación morada ha decidido abstenerse.



El concejal no adscrito Teófilo Amores ha insistido en que las mociones institucionales "no valen para nada" porque no obligan a su cumplimiento y solo buscan "el titular en los medios de comunicación", por lo que ha pedido una modificación "eficaz" del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para "controlar" qué se hace con las mociones que se presentan y conocer el punto de ejecución en el que se encuentran.



En la misma línea, se ha pronunciado el concejal de Ciudadanos Cs), Antonio Ibarra, quien ha criticado el "caso omiso" que los gobiernos municipales han hecho a las mociones que se han ido aprobando en los plenos por su carácter "institucional", y porque son una "mera escenificación" de los grupos políticos, lo que está dando como resultado los "plenos más irrelevantes de los últimos años".



Desde el gobierno municipal, el concejal de Innovación, Jorge Villar, ha lamentado que no se haya podido admitir la enmienda que habían presentado el PSOE y UP al haberlo hecho fuera de plazo. En ella se pedía que se eliminaran algunos puntos de la moción como el plazo, la concejalía de evaluación y la actualización de la información en la herramienta.



"Este equipo de Gobierno intenta cumplir todo lo que el Pleno aprueba" y "asume todas y cada una de las mociones", ha dicho Villar, que ha reconocido que debido a los escasos recursos personales la ejecución de las propuestas "no es inmediata", y muchos de esos acuerdos "están en la mochila" esperando a que se consigan los recursos necesarios para poder ejecutarlas. No obstante, ha defendido que Cáceres "es una ciudad comprometida con la transparencia".



La que se ha rechazado con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos es la moción presentada por el PP en la que se pedía que se autorice la caza con arco para controlar la proliferación de jabalíes en zonas urbanas.

El PP y los tres concejales no adscritos han votado a favor de esta propuesta que no ha salido adelante al haber alcanzado ya el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura un acuerdo para acabar con este problema que solucionará una empresa especializada en colaboración con la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

OTROS ASUNTOS



El Pleno también ha tratado algunos asuntos en materia de contratación como la desestimación de la solicitud presentada por Canal de Isabel II, que pedía una compensación económica para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesionaria del servicio del agua con motivo de la situación de crisis económica provocada por el Covid-19. La solicitud ha sido rechazada por unanimidad de todos los grupos.



La que sí se ha aprobado es la registrada por la empresa Promoción de Espacios Recreativos Urbanos SL, que gestiona el centro deportivo Perú Cáceres Wellness, a cuya empresa se le ha concedido una concesión de 60 años en la explotación de las instalaciones, de manera que el gimnasio seguirá en manos privadas hasta 2064. La propuesta ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos y concejales no adscritos excepto Unidas Podemos que ha votado en contra.



También se ha dado el visto bueno, con la abstención de Unidas Podemos, a la solicitud al Ministerio de Transporte de la cesión del tramo de la actual N-521 entre las glorietas de Donantes de Sangre y de Macondo-Junquillo, que comprende un total de 526 metros lineales. El objetivo es facilitar la construcción de los accesos al centro comercial WAY Cáceres que está previsto construir en esa zona.



La sesión plenaria también ha aprobado la eliminación de la reducción de aforos en el autobús urbano que se acordó para evitar contagios en el servicio durante la pandemia.

Con esta decisión, los autobuses urbanos de 12 metros, que ahora tienen un aforo de 56 plazas, recuperarán su capacidad de 90 usuarios, mientras que los de 18 metros, que realizan el servicio al campus, volverán a sus 150 plazas, cuando ahora solo permitían 90 viajeros. Además, el microbús que da servicio a San Marquino y cuenta con 29 plazas también podrá usarlas todas.