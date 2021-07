Salaya defiende que no haber celebrado ferias en mayo ha permitido "contener" contagios

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido que la decisión de no celebrar las Ferias de San Fernando, a finales del mes de mayo, ha permitido que, a fecha de hoy, se hayan podido "contener" los contagios de coronavirus en la ciudad.



Salaya ha incidido en que esta situación "razonablemente complicada" podría haber sido peor si se hubiera permitido la instalación de casetas con espacios cerrados o puestos de comida en el recinto ferial, que hubieran podido disparar los contagios, y complicar las perspectivas turísticas del verano.



Según los últimos datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud, en la ciudad hay un brote activo que se ha producido en una fiesta privada en una casa de campo y que ha arrojado 7 casos positivos. El fin de semana se han notificado un total de 73 nuevos casos sumando los del viernes, sábado y domingo.



"Estamos en una situación razonablemente complicada con datos estables lo que permitirá enfrentarnos a un verano con una buena ocupación hotelera y nos permitirá recibir a mucha gente en un destino seguro", ha recalcado el regidor, a preguntas de los medios sobre la situación de la pandemia en la capital cacereña tras la visita que ha realizado a la subestación eléctrica que se está construyendo en los Arenales.



Salaya ha vuelto a pedir a la ciudadanía que sea "especialmente prudente" con las fiestas en viviendas particulares y ha insistido en la responsabilidad "máxima" de los jóvenes en el uso del ocio nocturno y también de los adultos para no propagar los contagios. "Cáceres es un buen destino en tiempos de pandemia", ha aseverado.



Respecto al ritmo de vacunación, se ha congratulado de que este lunes se comience en el Palacio de Congresos a vacunar a la franja de edad de 29 a 20 años, lo que contribuirá también a proteger a los más jóvenes, que son los que tienen una incidencia más alta de contagios en esta última oleada de la pandemia.



Además, ha recordado que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la vacunación sin cita previa en el Palacio de Congresos que se llevará a cabo este miércoles 14 de julio para las personas entre 40 y 59 años (nacidos entre 1962 y 1981), y el jueves 15 de julio para las personas entre 60 y 69 años (nacidos entre 1952 y 1961) a los que no se ha podido localizar por no disponer de datos actualizados.