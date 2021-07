Vara augura que Salaya será alcalde de Cáceres "una temporada larga" porque tiene proyecto

Ep

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha augurado que Luis Salaya será alcalde de Cáceres "una temporada larga" porque "ha ido creciendo" a la vez que ha ido asumiendo "responsabilidades", y ha construido "un proyecto de ciudad" que pasa por facilitar la instalación de industrias para crear empleo, fomentar el turismo de calidad, y ayudar a las personas "que no pueden comprarse su futuro" atendiendo sus necesidades.



Vara ha intervenido este miércoles en un acto público que ha tenido lugar en los jardines del Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña organizado para conmemorar los dos años de gobierno municipal socialista de Cáceres, ya que el pasado 15 de junio se cumplieron 24 meses de la toma de posesión de Luis Salaya como alcalde de la ciudad, con lo que el PSOE recuperó el gobierno local después de ocho años en la oposición.



En su intervención, Vara ha recordado que cuando fue elegido secretario regional del PSOE se planteó como "obligación" la renovación del partido "pueblo a pueblo" para incorporar nuevos nombres a las estructuras del partido, al que había que enriquecer con mujeres y también con jóvenes como Luis Salaya, que ganaron las elecciones en 2019 porque "tenían un proyecto de región, de provincia y de ciudad".



"Me siento muy orgulloso de él", ha dicho Fernández Vara en alusión a Salaya y a los jóvenes socialistas que "representan un modelo de sociedad que debe servir para que la gente pueda ser más feliz, porque eso es la política".



"Sois el futuro de esta ciudad", ha dicho el también presidente de la Junta de Extremadura que ha restado importancia a algunas declaraciones del alcalde cacereño que "desafió" al Gobierno regional con presentar su dimisión si la mina de litio proyectada en la Sierra de la Mosca salía adelante. "Esas declaraciones las hace porque ahora ya no representa solo al partido sino a mucha más gente", ha indicado Fernández Vara, que ha alabado el trabajo "humilde, sencillo y constante" de Salaya y su "lealtad" al "decir las cosas a la cara".



En relación con los proyectos que están en marcha en la ciudad, Vara ha vuelto a incidir en que "el futuro de Cáceres dependerá de lo que los cacereños quieran". "Yo tengo que ayudar pero no sustituir", ha incidido, al tiempo que ha insistido en que el gobierno local cuenta con un proyecto para "ayudar a la gente a poder labrarse un futuro".



En ese desarrollo económico de la ciudad juega un papel importante "el turismo de alto nivel" que genera "empleo de calidad", pero también se impulsarán otros proyectos como el Centro Nacional de Almacenamiento de la Energía, que colocará a Cáceres como referencia de la energía renovable, y a Extremadura como eje de la "reindustrialización" del país porque contará con "oportunidades como nunca antes había tenido".



"Pasaremos en pocos años de ser una región con altas tasas de paro a tener que traer trabajadores de fuera... y Extremadura se situará a la vanguardia del país en muchos sectores", ha subrayado Vara, ya que se ofrecerá energía más barata y se agilizarán los trámites que facilitarán la instalación de industrias que supondrán una inversión en la región unos 18.000 millones de euros en los próximos años, cuando el PIB regional se sitúa en 19.000 millones.



En el acto han participado también el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y el secretario de organización de Juventudes Socialistas (JJSS) de Cáceres, Pablo Pacheco.



En los jardines del Museo Casa Pedrilla se han dado cita organizaciones sociales, sindicales, empresariales así como militantes y simpatizantes del PSOE que se han sumado a este acto en el que han estado representados responsables del partido a todos los niveles, desde los jóvenes hasta la estructura local, provincial y regional.



UNA CIUDAD MEJOR



Antes del secretario regional ha tomado la palabra el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien ha dicho que "lo mejor de estos dos años es que no tenemos nada malo que decir de nadie", ya que el partido le ha respaldado y los compañeros han hecho una "crítica constructiva", además de recibir el apoyo de las instituciones y de la sociedad civil en estos dos años de gobierno que "no han sido fáciles", en alusión a la pandemia.



Salaya también ha tenido palabras para la oposición que "se ha portado bien cuando era importante y necesario", aunque de cara al público se haya "sobreactuado" en la crítica, ha apostillado. Respecto a los proyectos que están en marcha en la ciudad para crear empleo y desarrollo socioeconómico, el regidor ha confiado en que saldrán adelante porque "se han gestionado bien" y se ha facilitado su tramitación para hacer "una ciudad mejor", aunque algunos proyectos "no se verán en esta legislatura" porque "no se construyen en dos días", ha advertido.



"Necesitamos tener una opción de empleo y soñar con tener un futuro en Cáceres más allá de la función pública", ha dicho Salaya, que también ha resaltado la cobertura social que se ha realizado en estos dos años a las personas más necesitadas. "Ese trabajo se ha liderado bien desde lo público y se ha acompañado desde lo privado", ha resaltado el alcalde cacereño, que afrontará los dos años que quedan de legislatura con la "tranquilidad" de que "se está haciendo un buen trabajo", al tiempo que ha resaltado la "cooperación institucional" para poner en marcha las propuestas.



También ha tomado la palabra el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha destacado que el PSOE se compromete con la ciudadanía cuando gobierna, y ese compromiso se transforma en la gestión de las instituciones como el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura para que "la gente mejore su vida diaria".



Morales ha tenido palabras para el alcalde cacereño Luis Salaya, que estuvo cuatro años en la oposición arrimando el hombro con el apoyo incluso a un presupuesto municipal, y huyendo de la confrontación política, que debe ser "un instrumento para resolver los problemas de la gente" desde la responsabilidad que le dan los ciudadanos y "respetando la voluntad del pueblo".



Por su parte, la secretaria general de la agrupación socialista de Cáceres, Belén Fernández, ha destacado que en estos dos años de gobierno local se han hecho las transformaciones que la ciudad necesitaba para avanzar y desarrollarse. Asimismo, se ha referido a la crisis de la pandemia que ha cambiado el orden de prioridades y ha hecho que prime el "interés general" y la "suma de esfuerzos" para impulsar la recuperación del país.



El secretario de organización de Juventudes Socialistas de Cáceres, Pablo Pacheco, que ha abierto el acto, ha recordado la situación de buena parte de la juventud extremeña que tiene que marcharse para librarse un futuro, pero al mismo tiempo ha destacado las estrategias que están desarrollando los gobiernos autonómicos y locales socialistas para retener el talento y crear empleo juvenil para revertir la salida de jóvenes de la región.