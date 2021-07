Salaya: "No es justo" que pocos hosteleros que incumplen normas pongan en riesgo el verano

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, cree que "no es justo" que unos pocos hosteleros y empresarios del ocio nocturno que no cumplen las normas sanitarias decretadas por la pandemia estén poniendo en riesgo el verano en la ciudad, ya que la incidencia de contagios se ha disparado a 215 casos a los 14 días, y se sitúa ya en 148 a los siete días por lo que podrían adoptarse medidas más restrictivas en el caso de seguir aumentando los casos.



Salaya ha defendido que "mayoritariamente" la hostelería está haciendo un "excelente trabajo" pero ha pedido a los "irresponsables" que incumplen las medidas que piensen en el perjuicio que pueden hacer a todo el sector, y ha advertido que la Policía Local intensificará la vigilancia a los que no adopten las normas sanitarias decretadas para parar los contagios, tanto empresarios como ciudadanía en general.



"Esto no es culpabilizar a la hostelería, sino que hay que decir las cosas claras y los problema reales son que una pequeña parte de la hostelería y el ocio nocturno está poniendo en riesgo el verano en la ciudad por conseguir sacar unas noches buenas, y no es justo", ha dicho a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita que ha realizado este martes a las obras de los campos de fútbol de Pinilla.



El regidor ha avanzado que "día a día" reciben mensajes de hosteleros que "están agobiados" porque les cuesta mucho hacer cumplir la normativa a sus clientes, por lo que ha reiterado a la ciudadanía una petición de responsabilidad individual para lograr frenar los contagios en la ciudad.



Así, ha lamentado que alta incidencia de casos acumulados tras los brotes que han surgido asociados a fiestas de jóvenes, por lo que ha pedido "prudencia" sobre todo en espacios cerrados, donde no hay que quitarse la mascarilla y guardar la distancia de seguridad.



Respecto a la respuesta que estos jóvenes han tenido a la llamada para acudir a los cribados que se realizan en el PAC del hospital Nuestra Señora de la Montaña, Salaya ha felicitado a esa juventud que acude a diario a realizarse las pruebas porque se están agotando los test dispuestos para cada jornada.



"Quiero pensar que no se trata de que los que por las noches están incumpliendo las normas, por las mañana van a hacerse las pruebas, sino que se trata de que hay una minoría que está siendo irresponsabe y una mayoría que quiere que todo vaya bien y apuesta por la seguridad y acude a los cribados con responsabilidad", ha manifestado.



Así, ha incidido en que, aunque los índices no son preocupantes todavía, "aumenta poco a poco" la presión hospitalaria porque "ser joven no es garantía de inmunidad al Covid" y "hay jóvenes que están en una situación muy preocupante y tenemos que ser responsables porque nos exponemos todos".



AYUDAS A PYMES



A la pregunta de cuándo se convocarán las ayudas a las pymes y autónomos del comercio, la hostelería y el sector turístico, dotadas con 3 millones de euros procedentes del remanente de tesorería de 2020, el alcalde ha respondido que saldrán "ya mismo".



Salaya ha avanzado que "en una o dos semanas" se podrán solicitar estas ayudas, una vez se publiquen las condiciones y será entonces cuando se sepa cómo se van a gestionar y cómo se va a acceder a ellas.