Cáceres colocará más letras amarillas con el nombre de la ciudad en varios miradores

Las icónicas letras de color amarillo situadas en la Plaza Mayor de Cáceres formando el nombre de la ciudad se instalarán también, en un formato más pequeño pero con el mismo diseño y color, en varios lugares estratégicos desde donde se puede disfrutar de una panorámica de la ciudad para configurar una 'Ruta de los Miradores', como un recurso turístico más.



Para ello se cuenta con un presupuesto de 16.819 euros con el fin de construir las nuevas composiciones, de las que se encargarán las mismas arquitectas que diseñaron el conjunto en 3D colocado en la Plaza Mayor, y que se ha convertido en un elemento fotográfico para los cacereños y visitantes.



Las arquitectas Elena Gil y Carolina Gil ganaron el concurso de ideas convocado en 2017 por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para diseñar el icono tridimensional con el nombre de la ciudad. Su propuesta resultó elegida entre las 16 ofertas presentadas y las letras de hormigón costaron 16.000 euros.



Ahora construirán otras más pequeñas para colocarlas en varios miradores aunque el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, no ha concretado cuáles serían. La idea es extender la visita de los turistas más allá de la parte antigua haciendo una ruta por puntos desde donde se puede contemplar el 'skyline' de la ciudad.



"Se proyectarán en varios puntos de la ciudad, que ya se desvelarán, para encontrar las mejores estampas y los mejores puntos para hacer selfis que se puedan distribuir dentro de los contenidos de las plataformas turísticas", ha resaltado Licerán, que ha insistido en que el objetivo es que "el turista no solamente esté dentro de la ciudad monumental sino que haga suya el resto de la ciudad y otros valores interesantes que tenemos, siempre pensando en aumentar las pernoctaciones".



Aunque no ha desvelado la colocación, desde los últimos meses se han potenciado varios miradores en la ciudad como el recién estrenado en el cerro junto a la ermita del Amparo, que se ha construido con la Ronda Sureste; el de San Marquino situado en la subida a la Montaña; otro junto a la urbanización Infanta Isabel donde se ha colocado una escultura de César David; o el de la terraza del parking de Obispo Galarza, entre otros.