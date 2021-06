Mateos cree que Cáceres tardará "años en recuperarse" por "inacción" y "caos"

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que la ciudad tardará "años en recuperarse" social, cultural y económicamente debido a la "inacción" y a el "caos" del Gobierno del PSOE, ya que el alcalde Luis Salaya y su equipo "viven en una realidad paralela" y no atienden las necesidades "reales" de los cacereños.



Mateos, que ha hecho este lunes balance de los dos primeros años de legislatura, ha criticado que el Ejecutivo municipal "hace muchos anuncios" pero "no aporta soluciones a los cacereños" porque le falta "empatía con los ciudadanos" y con los empresarios que contribuyen al desarrollo económico local, y porque no siente la "incertidumbre" de los jóvenes que "no tienen futuro en la ciudad" o "del mayor que no tiene claro su asistencia o sus cuidados".



"Salaya ha batido el récord de hacerlo tan mal en tan poco tiempo", ha espetado el portavoz 'popular', quien ha insistido en que el Gobierno socialista "no ve, no escucha, no es consciente de que los cacereños necesitan políticas serias, adultas y que garanticen el presente y ofrezcan mejores posibilidades de futuro".



En este sentido, ha criticado el retraso en la convocatoria de las ayudas a pymes y autónomos del sector comercio, hostelero y turístico de la ciudad, dotadas con tres millones de euros y que se anunciaron para finales de abril. "Estamos a finales de junio y no sabemos nada", ha recalcado, por lo que augura que las ayudas ya se tramitarán después del verano.



Además, ha reprochado el anuncio del alcalde de que no podrían optar a estas ayudas los empresarios que tuvieran deudas con las administraciones, y le ha recordado que tanto la Diputación de Cáceres como la Junta de Extremadura han convocado subvenciones para sectores económicos en las que no se pide ese requisito. "Solo son excusas para tapar la incapacidad del Gobierno local", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en la crítica situación de muchos negocios que necesitan esas ayudas que en 2020 llegaron al 29% de las solicitudes, con 676 ayudas concedidas.



"No ayudaron entonces y no están ayudando ahora y los que están haciendo es engañar, porque dijeron que se financiaban con cargo al remanente por ser esa vía más rápida que la de los presupuestos, pero los presupuestos han entrado en vigor la semana pasada y la realidad es que la vía que iba a ser más rápida, al final, es más lenta", ha manifestado.



Por esto y otros asuntos como el plan de impulso del comercio que no acaba de ponerse en marcha, Mateos ha arremetido contra la concejala de Economía, María Ángeles Costa, de quien ha dicho que "va de desatino en desatino" y trabaja a base de "improvisación", lo que "hace mucho daño a la ciudad" porque el Gobierno de Salaya "no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola medida para ayudar al comercio", ha espetado el portavoz 'popular'.



INFRAESTRUCTURAS



Respecto a las infraestructuras que se han puesto en marcha en la ciudad en estos dos años, ha recordado que los proyectos como la ampliación del Parque del Príncipe, la peatonalización de la zona de los obispos o la calle Gómez Becerra, o el corredor de la calle Viena, llegan todos de la legislatura anterior. "El PSOE los cuestionaba cuando estaba en la oposición pero ahora sacan pecho por estos proyectos", ha dicho en la rueda de prensa en la que ha estado acompañado del concejal José Ángel Sánchez Juliá.



Otros que también se heredaron del anterior ejecutivo como la conexión del vial de El Junquillo con Macondo o la ampliación del cementerio "continúan parados", ha señalado Mateos, quien ha añadido que todavía hay muchas propuestas sin ejecutar de los presupuestos participativos de 2019 y 2020 como la sede de AAVV de Las 300, la pista de patinaje en Casa Plata, o el asfaltado de calles en Espíritu Santo y Aldea Moret, lo que asciende a un total de 1,2 millones de euros sin invertir.



De los proyectos que el PSOE llevaba en su programa electoral, se ha referido a la reforma de la plaza de Santiago, que lleva dos años sin avanzar el proyecto; la reforma del mercado de Dehesa de los Caballos, que se ha aparcado; el derribo del Bloque C de la calle Ródano, para el que se busca financiación; o la transformación de la Ribera del Marco, que no acaba de definirse.



"Mientras ocurre toda esta dejadez y este caos de Gobierno, Salaya sigue callado y sin reclamar a la Junta de Extremadura inversiones importantes para la ciudad" como la plataforma logística, el aeródromo, o la segunda fase del Hospital Universitario, infraestructuras "necesarias" según el PP para el desarrollo empresarial y turístico de la capital cacereña.



CÁCERES YA NO ES REFERENTE CULTURAL



En otros departamentos como el cultural, el PP ha lamentado que la ciudad "ya no es un referente nacional" porque "el PSOE solo ha apostado pr la cultura en los barrios de la ciudad" y "falta ambición" a la hora de organizar eventos de renombre y de invertir en proyectos que vuelvan a colocar a la ciudad en el centro de la agenda cultural.



Además, se ha cambiado el formato de las subvenciones con lo que se ha perjudicado la puesta en marcha de proyectos culturales "de calidad". Por ejemplo, en 2020 se desechó la celebración de la Feria del Libro y se han perdido festivales como el de Guitarra Clásica Norba Caesarina o el Europa Sur, que se han trasladado a otras localidades.



"A la política cultural le faltan ganas, ambición y apostar por unos eventos que nos posicionen en el panorama nacional, pero sobre todo lo que le falta es ayudar e invertir en nuevos proyectos que vuelvan a hacer de Cáceres un referente cultural", ha sentenciado Mateos.



En materia de deportes y juventud "el panorama ha sido desolador", ha dicho, porque "no ha habido una apuesta por el deporte base" y han desaparecido las Escuelas Deportivas Municipales. En el capítulo de los fondos europeos "no se sabe nada" más allá de los fondos Edusi que ya se están gestionando.



Y en medio ambiente, un área que lleva el propio alcalde, "no se ha hecho nada para que el Gobierno central apueste por la nueva depuradora que tanto necesita Cáceres", ha dicho el portavoz 'popular' que también se ha referido a las obras de la plaza de toros, que "siguen sin ejecutarse a día de hoy" porque "el PSOE no quiere que haya festejos taurinos en la ciudad".



Con este panorama, el PP "trabaja para construir una alternativa para mayo de 2023", ha dicho Mateos, "para devolver a Cáceres al lugar que se merece", ha concluido.