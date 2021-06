Cáceres intensifica vigilancia fiestas y venta ambulante ante moderado repunte contagios

Ep



La Policía Local de Cáceres ha intensificado la vigilancia de fiestas en domicilios privados y la venta ambulante en la calle ante un "moderado" repunte de contagios por coronavirus, ya que la ciudad ha registrado 28 contagios en la última semana, diez de ellos detectados por el centro de salud Manuel Encinas, y se ha activado un brote de origen laboral con tres positivos y 6 contactos estrechos.



Estas cifras han hecho que la incidencia acumulada a los catorce días se sitúe en 44 casos, mientras que a los siete está en 29 contagios, según los datos ofrecidos por el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán.

Así, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía ante la flexibilización desde mañana sábado del uso de las mascarillas y la ampliación de horario en el ocio nocturno para "no retroceder en todo lo que se ha avanzado" en la pandemia.



Y es que, en la última semana, la Policía Local ha intervenido en una fiesta que se estaba celebrando a las cuatro de la madrugada en un piso de la avenida Isabel de Moctezuma con 11 jóvenes que han sido propuestos para sanción por incumplir la ley de convivencia.

Asimismo, se ha levantado un puesto de venta de cerezas no autorizado en la plaza de América al que se ha requisado la mercancía y se ha impuesto una multa de 90 euros.



Licerán ha hecho hincapié en que en ambos hechos no se estaban respetando las medidas sanitarias decretadas por las autoridades sanitarias como las distancias de seguridad para evitar contagios, por lo que ha incidido en la importancia de seguir cumpliendo las normas para evitar contagios.



En este sentido, ha advertido también sobre los viajes de fin de curso que han provocado varios brotes en diferentes comunidades autónomas y ha pedido a los estudiantes cacereños que "si puede ser, eviten esos viajes".



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN



En cuanto a la campaña de vacunación que está llevando a cabo el Servicio Extremeño de Salud (SES), ha informado de que ya se está citando a las personas del año 1980, que estarán vacunadas "entre el sábado y el lunes".



Por lo tanto, a lo largo de la semana próxima, se hará un llamamiento sin cita para las personas de esa década que no se hayan localizado, como viene siendo habitual, y después comenzará la vacunación a la franja de 40 a 30 años, es decir, los nacidos entre 1981 y 1991, que se prevé para final de mes o principios de julio.