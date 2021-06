Ayuntamiento Cáceres paraliza licitación de parcela para el nuevo colegio del Paideuterion

Ep.



El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido paralizar el proceso de licitación de una parcela municipal para el nuevo colegio del Paideuterion, tras el rechazo de la comunidad educativa que votó ayer en contra de los cuatro terrenos propuestos en la reunión del Consejo Escolar.



Cabe recordar que los representantes de los colegios de Cáceres rechazaron las cuatro parcelas propuestas por el Consistorio y que están situadas en el Nuevo Cáceres, en El Junquillo, en Vegas del Mocho y en Maltravieso, ya que consideran que los terrenos para la construcción del nuevo centro deben ubicarse en su zona actual de influencia para no descompensar la oferta de plazas escolares en otros barrios de la ciudad.



El portavoz municipal, Andrés Licerán, ha explicado que a raíz del voto desfavorable de las propuestas realizadas por el Ayuntamiento se ha decidido "abrir un periodo de reflexión" para hablar con todos los implicados y "tomar la decisión que más convenga a la ciudad".



Licerán ha explicado que se trata de "una decisión política" para buscar una fórmula en la que nadie se sienta agraviado, en alusión a los colegios María Auxiliadora y Giner de los Ríos, que han presentado un recurso ante la licitación de la parcela que se ofreció en el Nuevo Cáceres para el Paideuterion.



"Nuestra intención desde el principio siempre ha sido buscar la mejor opción para ofrecer una oferta educativa de calidad y de suficiencia y para atender a las demandas ciudadanas", ha dicho el portavoz, al tiempo que ha insistido en que, ante el escollo que ha surgido y el conflicto de intereses, "será bueno escuchar a todas las partes y colectivos que se sienten agraviados y a los que han tomado la iniciativa para tomar una decisión entre todos y no seguir en un camino que no nos llevará a ningún sitio".



Licerán cree que "es importante saber parar a tiempo" y considera que la congelación de todo el proceso urbanístico "es la mejor decisión en este momento", según ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno local.



En cuanto a la fórmula para escuchar a todas la partes, no se creará una mesa de trabajo sino que los responsables municipales afectados como educación y urbanismo se sentarán a hablar con los promotores de la construcción del nuevo colegio y con los que consideran que debería ubicarse en su zona actual de influencia para no descompensar la oferta de plazas educativas en otros barrios de la ciudad.