El norte de Cáceres permanece en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Rd./Ep.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta ante la predicción meteorológica de lluvias y tormentas en el norte de la provincia de Cáceres entre las 06:00 y las 18:00 horas de este viernes, 18 de junio.



Y es que, según la predicción, la probabilidad de chubascos frecuentes, ocasionalmente con tormentas, se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.



Así pues, el Centro 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de los ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado, tal y como explica en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Y a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.



SITUACIÓN EN EL PAÍS



Asimismo, a nivel nacional, este viernes estará marcado por chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Extremadura, meseta Norte, área Cantábrica, alto Ebro e interior de Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, en riesgo por precipitaciones estarán Asturias, Zaragoza, Pontevedra, Orense y Lugo, Cantabria, Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, La Rioja, Cáceres, Burgos, León, Palencia, Zamora y Soria. En todas ellas, se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.



Además, por tormentas se activarán los avisos en Asturias, León, Burgos, Palencia, Soria, Zamora, Lugo, Orense, Pontevedra, Zaragoza, Cantabria, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Muchas de estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes.



Este viernes, en el tercio oriental peninsular y Baleares, se esperan intervalos nubosos y ausencia de precipitaciones. En el resto de la Península, habrá cielos nubosos con chubascos y tormentas, que serán localmente fuertes y con granizo en Extremadura, oeste y norte de la meseta Norte, alto Ebro, sur del área cantábrica e interior de Galicia, y se desplazarán de sur a norte a lo largo del día, con apertura de claros en el oeste de Andalucía y el sur de Extremadura.



En el resto del área afectada por la inestabilidad, las tormentas se darán por la tarde, asociadas al calentamiento diurno, y no tendrán tanta intensidad. En el caso de Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias en las de mayor relieve. Habrá probable calima en Baleares y no se descarta algún banco de niebla matinal en el interior de Catalunya.



Las temperaturas máximas bajarán en el oeste peninsular, Melilla y Canarias, pero subirán en la mitad oriental mientras que las mínimas tenderán a bajar en todo el país excepto en el litoral sureste peninsular.



Los vientos serán del norte o noreste en el cuadrante noroeste peninsular, con algún intervalo de intensidad fuerte en el oeste de Galicia; de componente oeste en el Estrecho y entorno de Alborán, con predominio de vientos del sur o sureste en el resto. Alisios en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en los canales entre islas.