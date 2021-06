Piscinas naturales del norte de Cáceres esperan permisos para poder abrir este verano

Ep

Las piscinas naturales de las comarcas del norte de Cáceres, que el año pasado decidieron no abrir debido a la situación de pandemia, han solicitado permisos a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) - y a la Junta de Extremadura para poder usar estas zonas de baño en la temporada veraniega de 2021.

El diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que el verano pasado los municipios de algunas comarcas como Sierra de Gata "tenían más dudas que certezas" de cómo poder abrir las piscinas naturales.

Este año, sin embargo, los responsables municipales son proclives a abrir estos espacios de ocio veraniego y están ultimando los trámites con Salud Pública y con CHT, que serán los que concedan esos permisos en función del cumplimiento de la normativa existente.

En estos momentos, se están realizando algunas adecuaciones en las instalaciones con obras de accesibilidad y se está pendiente de los permisos de CHT. "Se abrirían todas las que tengan los informes positivos de la Confederación y de Salud Pública", ha insistido el diputado, que ha añadido que la intención de los alcaldes es ponerlas en uso.

De hecho, aunque el año pasado no se abrieron formalmente y no se cerraron las compuertas de las balsas, el público no dejó de asistir a ellas porque "no se le pueden poner puertas al campo", añadiendo que había cartelería expuesta de que el baño no estaba permitido y que el agua no estaba controlada sanitariamente.

"Este año las garantías serán otras, sobre todo si uno se responsabiliza de la apertura de la piscina con las instalaciones adecuadas y el aforo permitido", ha insistido Sánchez Cotrina, que añade que "todo el mundo coincide en que lo mejor es la apertura".

Para facilitar esta actividad, desde la Diputación de Cáceres, se ha facilitado a los ayuntamientos el asesoramiento para incorporarse al registro Náyade, un sistema de información sanitario que recoge datos sobre la calidad del agua de baño y, aunque la institución provincial no tiene competencias en las zonas de baño, sí que se ha impulsado un plan de empleo en los municipios a través del cual se puede contratar personal para controlar el aforo en los recintos de las piscinas naturales.

"Los ayuntamientos pueden contratar perfiles para una mayor protección en las piscinas a través de este plan de empleo para que ese personal regule, proteja y dé seguridad en las zonas de las piscinas", ha concluido.